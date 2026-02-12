Fatih'te uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası: Polis ve avukat tutuklandı

FATİH'te 5 Şubat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen yaklaşık 2 kilogram maddenin uyuşturucu olmadığı tespit edildi. Şüphelilerin, el konulan paralarda eksiklik olduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 'iftira', 'suç uydurma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'zimmet' suçlarını i... Daha Fazla Göster FATİH'te 5 Şubat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen yaklaşık 2 kilogram maddenin uyuşturucu olmadığı tespit edildi. Şüphelilerin, el konulan paralarda eksiklik olduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 'iftira', 'suç uydurma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'zimmet' suçlarını işledikleri öne sürülen bir polis memuru ile operasyonda hazır bulunan avukat tutuklandı. (DHA) Daha Az Göster