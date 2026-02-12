Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Şanlıurfa'da bir adam evinin bahçesinde öldürüldü | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da bir adam evinin bahçesinde öldürüldü

        Şanlıurfa'da evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan 41 yaşındaki Hüseyin Yıldırım yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 09:39 Güncelleme: 12.02.2026 - 09:39
        Evinin bahçesinde öldürüldü
        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        EVİNİN BAHÇESİNDE SİLAHLA YARALANDI

        AA'nın haberine göre olay; Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana geldi. Kırsal Denizbacı Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde bulunan Hüseyin Yıldırım (41) henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açılıp vuruldu.

        YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrollerde Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Jandarma ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        #Son dakika haberler
        #Şanlıurfa
