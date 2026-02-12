Şanlıurfa'da bir adam evinin bahçesinde öldürüldü
Şanlıurfa'da evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan 41 yaşındaki Hüseyin Yıldırım yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
EVİNİN BAHÇESİNDE SİLAHLA YARALANDI
AA'nın haberine göre olay; Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana geldi. Kırsal Denizbacı Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde bulunan Hüseyin Yıldırım (41) henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açılıp vuruldu.
YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrollerde Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Jandarma ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.