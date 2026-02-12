Hisse fonlarında ağırlık artırılabilir

Kuveyt Türk Portföy Genel Müdür Yardımcısı Bayram Veli Salur, para piyasası fonlarının getirisinin enflasyonun üstünde, bileşik yüzde 40'ın üstünde getirisi olduğunu kaydederek, "Bu fonların getirileri azalacak ama yine enflasyonun üstünde getiri verecek. Getirisinin azalmasına rağmen enflasyonun üstünde kazandırmaya devam edecek" dedi.

Uygulanan ekonomi programının başarılı bulduğunu ifade eden Salur, şunları söyledi: "Enflasyon belki beklenildiği kadar hızlı inmedi ama bence beklentiler hatalıydı. Enflasyondaki bozulmanın tedavisi zaman alıyor. Merkez Bankası dikkatli gidiyor ve ben başarılı buluyorum. Politik olarak reel getiri verilecek. Bu yıl da devam edecek bu politika."

YABANCI YATIRIMCI GELMEYE BAŞLADI

Yatırımcıların fon dağılım değişikliği yapmak için kimisinin vakit bulamadığını kiminin unuttuğunu kaydederek, "Yatırımcıların değişken ve fon sepeti fonlarını tercih edebilir. Çünkü bu fonları siz uzmanlar yönetiyoruz. Beklentilerimize göre altın, hisse, para piyasasında oynamalar yapıyoruz. Yatırımcıların bu fonları almadan TEFAS ve BEFAS platformundan içeriğine bakabilirler" dedi.

REKLAM Enflasyonun düşmesinin belirsizlikleri azalttığını vurgulayan Salur, "Siz daha rahat yatırım kararları verebiliyorsunuz. Bu da Türkiye'nin risklerini azaltıyor. Bu sebeple de son dönemde biz hisse piyasasına daha fazla yabancı girişleri görüyoruz. Gelirler artmasa bile Türkiye'nin çarpanlarının artacağını düşünüyorum. Yılın ilk aylarında iyi gitti ama borsanın yılın tamamında güçlü getiri sunma potansiyelinin olduğuna inanıyorum. Bu nedenle portföylerde hissenin daha fazla olması lazım" diye konuştu. Salur, borsadaki yükselişin devam edeceğini düşündüğünü söyledi. ALTIN MUTLAKA PORTFÖYDE OLMALI Kıymetli madenlerin fiyatının çok hızlı arttığını dile getiren Salur şunları kaydetti: "Ama artık bunu satmalıyız politikası doğru değil. Tabi azaltılabilir. Altın artık eskisi gibi Amerikan faizlerine bağımlı değil. Altın eski ilişkilerinden bağımsız kendisine olan talepten etkileniyor. Hem merkez bankaları hem vatandaşlar artık dolar yerine altını rezerv olarak tutmayı tercih ediyorlar. ABD ile Çin arasındaki gerilim ara ara düzelse de devam edecektir. Jeopolitik riskler artık bir gerçek. Bu risk bitmeyeceği için portföylerde altın mutlaka olmalı."