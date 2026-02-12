Canlı
        Hisse fonlarında ağırlık artırılabilir - İş-Yaşam Haberleri

Hisse fonlarında ağırlık artırılabilir

        Hisse fonlarında ağırlık artırılabilir

        Sigorta Sayfası programına konuk olan Kuveyt Türk Portföy Genel Müdür Yardımcısı Bayram Veli Salur, önümüzdeki dönem enflasyon ve faizde düşüş trendi ve makro verilerde iyileşmeye dikkat çekerek "Gelirler artmasa bile Türkiye'nin çarpanlarının artacağını düşünüyorum. Yılın ilk aylarında iyi gitti ama borsanın yılın tamamında güçlü getiri sunma potansiyelinin olduğuna inanıyorum. Bu nedenle portföylerde hissenin daha fazla olması lazım" diye konuştu.

        Giriş: 12.02.2026 - 10:43 Güncelleme: 12.02.2026 - 10:43
        Altını satmamak lazım
        Kuveyt Türk Portföy Genel Müdür Yardımcısı Bayram Veli Salur, para piyasası fonlarının getirisinin enflasyonun üstünde, bileşik yüzde 40'ın üstünde getirisi olduğunu kaydederek, "Bu fonların getirileri azalacak ama yine enflasyonun üstünde getiri verecek. Getirisinin azalmasına rağmen enflasyonun üstünde kazandırmaya devam edecek" dedi.

        Uygulanan ekonomi programının başarılı bulduğunu ifade eden Salur, şunları söyledi: "Enflasyon belki beklenildiği kadar hızlı inmedi ama bence beklentiler hatalıydı. Enflasyondaki bozulmanın tedavisi zaman alıyor. Merkez Bankası dikkatli gidiyor ve ben başarılı buluyorum. Politik olarak reel getiri verilecek. Bu yıl da devam edecek bu politika."

        YABANCI YATIRIMCI GELMEYE BAŞLADI

        Yatırımcıların fon dağılım değişikliği yapmak için kimisinin vakit bulamadığını kiminin unuttuğunu kaydederek, "Yatırımcıların değişken ve fon sepeti fonlarını tercih edebilir. Çünkü bu fonları siz uzmanlar yönetiyoruz. Beklentilerimize göre altın, hisse, para piyasasında oynamalar yapıyoruz. Yatırımcıların bu fonları almadan TEFAS ve BEFAS platformundan içeriğine bakabilirler" dedi.

        Enflasyonun düşmesinin belirsizlikleri azalttığını vurgulayan Salur, "Siz daha rahat yatırım kararları verebiliyorsunuz. Bu da Türkiye'nin risklerini azaltıyor. Bu sebeple de son dönemde biz hisse piyasasına daha fazla yabancı girişleri görüyoruz. Gelirler artmasa bile Türkiye'nin çarpanlarının artacağını düşünüyorum. Yılın ilk aylarında iyi gitti ama borsanın yılın tamamında güçlü getiri sunma potansiyelinin olduğuna inanıyorum. Bu nedenle portföylerde hissenin daha fazla olması lazım" diye konuştu. Salur, borsadaki yükselişin devam edeceğini düşündüğünü söyledi.

        ALTIN MUTLAKA PORTFÖYDE OLMALI

        Kıymetli madenlerin fiyatının çok hızlı arttığını dile getiren Salur şunları kaydetti: "Ama artık bunu satmalıyız politikası doğru değil. Tabi azaltılabilir. Altın artık eskisi gibi Amerikan faizlerine bağımlı değil. Altın eski ilişkilerinden bağımsız kendisine olan talepten etkileniyor. Hem merkez bankaları hem vatandaşlar artık dolar yerine altını rezerv olarak tutmayı tercih ediyorlar. ABD ile Çin arasındaki gerilim ara ara düzelse de devam edecektir. Jeopolitik riskler artık bir gerçek. Bu risk bitmeyeceği için portföylerde altın mutlaka olmalı."

        ALTIN BES YATIRIMCILARINI OLUMLU AYRIŞTIRDI

        BES fonlarının yüzde 40'ının altın ve değerli metal ağırlıklı olduğunu ifade eden Salur, fon büyüklüğünün yaklaşık 2,5 trilyon lira ve bunun 1 trilyon lirasının altın olduğunu belirterek, "Tabii ki büyümede altın fiyatının artmasının etkisi var ancak yatırımcıların bir bölümü de altın fonlarını tercih etmeye başladı. Yatırımcılar BES'te böylece olumlu ayrıştı. Bizim kıymetli maden fonumuzun getirisi yüzde 145 oldu. Geçtiğimiz dönemde devlet katkısı da yüzde 30'dan yüzde 20'ye indi. Ancak bu değişikliğin önemli bir olumsuz etkisinin olacağını düşünmüyorum. Fonlara giriş var. Çok sağlıklı ve avantajlı bir sistem olarak BES yoluna devam ediyor" dedi.

        Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş AK Parti Grup Toplantısı'nda

        Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada, "Mihalgazi Belediye başkanımız Zeynep Güneş'e saldırıyı lanetliyorum. Zeynep başkanımız Ana...
        #Borsa İstanbul
        #BES
        #bireysel emeklilik fonları
        #altın
        #yatırım fonu
