        New York'ta soğuk hava can aldı: Can kaybı 26'ya yükseldi | Dış Haberler

        New York'ta soğuk hava can aldı: Can kaybı 26'ya yükseldi

        New York'ta ocak ayının sonundan bu yana etkili olan soğuk hava dalgası sebebiyle 26 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 10:18 Güncelleme: 12.02.2026 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin New York kentinde soğuk havanın etkisini artırmasıyla sokaklar karla kaplanırken, yerel yetkililer soğuk hava kaynaklı toplam can kaybının 19 kişinin dışarıda bulunması ve 7 kişinin de evlerinde hayatını kaybetmesiyle 26'ya yükseldiğini bildirdi.

        2

        Ocak ayı sonunda etkili olan ve kenti karla kaplayan şiddetli kar fırtınasının ardından karlar erimeye devam ediyor. Ancak aradan iki haftadan fazla zaman geçmesine rağmen, New York'ta fırtınaya bağlanan can kaybı sayısı artmayı sürdürüyor.

        3

        Kent Konseyi Üyesi Crystal Hudson'ın eş başkanlık ettiği bu haftaki acil durum oturumunda, Baş Adli Tıp Uzmanı Jason Graham'ın yaptığı beklenmedik açıklama dikkat çekti.

        4

        Graham, "Ölümlerinde hipoterminin rol oynamış olabileceği başka kişiler de var" dedi.

        5

        Öte yandan haftalar sonra görülen ilk kez 4 dereceyi aşan hava sıcaklığı, fırtınanın izlerini tamamen silemedi. Bazı bölgelerde halen araçlar yerinden hareket ettirelemiyor.

        6

        Sıcaklıkların artmasıyla birlikte kar eritme makinelerinin hafta sonuna kadar devre dışı bırakılarak depoya kaldırılması bekleniyor.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

