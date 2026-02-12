Canlı
        Heyelan evi yuttu! Facia kıl payı!

        Heyelan evi yuttu! Facia kıl payı!

        Rize'de meydana gelen heyelan bir evi yuttu. Toprak altında kalan evde olay sırasında kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 12:23 Güncelleme: 12.02.2026 - 12:23
        Heyelan evi yuttu! Facia kıl payı!
        Rize'nin Güneysu ilçesi Başköy köyünde meydana gelen heyelanda tek katlı ev, toprak altında kaldı.

        DHA'nın haberine göre ilçeye bağlı Başköy köyünde önceki gece heyelan meydana geldi. Yol kenarında bulunan ve içerisinde kimsenin yaşamadığı ev, toprak altında kaldı.

        İhbar üzerine in ihbarıyla adrese AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alındı. Evinin heyelan altında kaldığı öğrenen Adnan Bostan, bölgeye gelerek ekiplerin incelemesi takip etti.

        "ÇOK ŞÜKÜR, EVDE DEĞİLDİK"

        Adnan Bostan, "Gece 2'de yukarısı koptu geldi, eve vurdu. 90 metrekare büyüklüğünde bir evimizdi. Evimizi donatmıştık. Afet oldu ve bundan dolayı evimiz yok oldu" dedi. Havva Bostan ise "Allah'tan geldi. Çok şükür, evde değildik. Ama malda canın yongasıdır. Bizim durumumuz çok iyi olmadığı için bizim biraz daha fazla yongamızdır. Allah korudu, hamdolsun" diye konuştu.

        Kayıp başvurusu cinayeti ortaya çıkardı: Arnavutköy'de arazi anlaşmazlığı kanlı bitti

        İstanbul'da kayıp başvurusu olarak başlayan olay, Arnavutköy'de işlenen bir cinayeti ortaya çıkardı. Bağcılar'da kayıp olarak aranan 38 yaşındaki bir kişinin, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. (İHA) 

