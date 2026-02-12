İstanbul Bakırköy'de olay, Şenlikköy Mahallesi'nde bulunan ve 24 saat güvenlik bulunan bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre, sitede yaşayan ve Kapalıçarşı'da döviz bürosu işleten Bilal D., iş yerinden aldığı 30 milyon doları yaşadığı sitenin otoparkında bulunan 2 araca çuvallarla koydu.

"4 KİŞİ DOLAR DOLU 2 ÇUVALI ALDI"

DHA'daki habere göre daha sonra 4 kişi araçla siteye girdi ve otoparka indi. Şüpheliler, otoparktaki 2 aracın bagajını ve camlarını kırarak içinde dolarların olduğu çuvalları çalıp kaçtı.

ARAÇLARIN KAPI VE CAMLARI KIRIK

Bugün saat 08.30 sıralarında otoparka inen Bilal D., araçlarının kapılarının ve camlarının kırık olduğunu gördü. Çuvalların da yerinde olmadığını fark eden Bilal D. durumu polis ekiplerine bildirdi.

REKLAM

POLİS İNCELEMEDE BULUNDU

Bilal D. olay yerine gelen polis ekiplerine her iki araçtaki çuvalların içerisinde 30 milyon dolar olduğunu söyledi. Polis ekipleri sitede ve otopark kısmında bir süre incelemelerde bulundu.

4 ŞÜPHELİ ARIYOR

Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.