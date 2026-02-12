Canlı
        İstanbul'da 2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!

        İstanbul'da Kapalıçarşı'da döviz bürosu işleten Bilal D., çuval içerisine koyduğu 30 milyon dolarla Bakırköy'de yaşadığı siteye geldi. İddiaya göre, Bilal D. sitenin otoparkına inerek dolarların olduğu çuvalları park halindeki 2 aracın bagajına koydu. Daha sonra otoparka araçla gelen 4 kişi araçların bagajını ve camlarını kırarak çuvalları alıp kaçtı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 12:02 Güncelleme: 12.02.2026 - 12:02
        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Bakırköy'de olay, Şenlikköy Mahallesi'nde bulunan ve 24 saat güvenlik bulunan bir sitede meydana geldi.

        İddiaya göre, sitede yaşayan ve Kapalıçarşı'da döviz bürosu işleten Bilal D., iş yerinden aldığı 30 milyon doları yaşadığı sitenin otoparkında bulunan 2 araca çuvallarla koydu.

        "4 KİŞİ DOLAR DOLU 2 ÇUVALI ALDI"

        DHA'daki habere göre daha sonra 4 kişi araçla siteye girdi ve otoparka indi. Şüpheliler, otoparktaki 2 aracın bagajını ve camlarını kırarak içinde dolarların olduğu çuvalları çalıp kaçtı.

        ARAÇLARIN KAPI VE CAMLARI KIRIK

        Bugün saat 08.30 sıralarında otoparka inen Bilal D., araçlarının kapılarının ve camlarının kırık olduğunu gördü. Çuvalların da yerinde olmadığını fark eden Bilal D. durumu polis ekiplerine bildirdi.

        POLİS İNCELEMEDE BULUNDU

        Bilal D. olay yerine gelen polis ekiplerine her iki araçtaki çuvalların içerisinde 30 milyon dolar olduğunu söyledi. Polis ekipleri sitede ve otopark kısmında bir süre incelemelerde bulundu.

        4 ŞÜPHELİ ARIYOR

        Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Bakan Ersoy 12 bin yıllık tarihi avrupa'nın kalbine taşıdı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Berlin Devlet Müzelerine bağlı Vorderasiatisches Museum iş birliğiyle hazırlanan "Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam" sergisinin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Berlin'de gerçekleştirildi.

