        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın en büyük kozu Orkun Kökçü! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın en büyük kozu Orkun Kökçü!

        Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, 5 maçta 4 gole atarak göz doldurmaya devam ederken Başakşehir deplasmanında da en büyük koz olacak.

        Giriş: 12.02.2026 - 11:48 Güncelleme: 12.02.2026 - 11:48
        Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor.

        Siyah-beyazlılarda zorlu deplasman öncesinde en büyük koz kaptan Orkun Kökçü olacak.

        Eyüpspor deplasmanında Beşiktaş'taki ilk golünü kaydeden milli yıldız, bir açıldı pir açıldı.

        Hemen ardından ligdeki Konyaspor ve Alanyaspor maçlarında da fileleri havalandıran Orkun, kupada ise Kocaelispor'u boş geçmedi.

        Orkun Kökçü, Kayserispor ve Konyaspor maçlarında ise asistlere imza attı.

        Kayserispor maçında El Bilal Toure'ye açtığı ortayla galibiyette pay sahibi olan Orkun, son 5 maçta 4 gol ve 2 asist üretti.

        Beşiktaş'ın 10 numarası, zorlu Başakşehir maçında da en önemli koz olacak.

        Orkun Kökçü sezon başında 30 milyon Euro bedelle Benfica'dan transfer edilmişti.

