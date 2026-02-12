Canlı
        Kahramanmaraş haberleri: Gözyaşları sel oldu... Sadece ayrılmak istemiş | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Gözyaşları sel oldu... Sadece ayrılmak istemiş!

        Kahramanmaraş'ta, 52 yaşındaki Hasan Hüseyin Subaşı, iki çocuk annesi olan 39 yaşındaki kız arkadaşı Alev Koç'u aracında boğarak öldürmüştü. Adliyeye gidip, suçunu itiraf eden Subaşı, gözaltına alınıp, tutuklandı. Katilin, Koç'u ayrılmak istediği için öldürdüğü ortaya çıktı

        Giriş: 12.02.2026 - 13:19 Güncelleme: 12.02.2026 - 13:31
        Gözyaşları sel oldu... Sadece ayrılmak istemiş!
        Kahramanmaraş'ta olay, dün akşam saatlerinde Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Hüseyin Subaşı (52) ile kız arkadaşı Alev Koç (39) arasında otomobilde tartışma çıktı.

        ARAÇTA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

        DHA'daki habere göre tartışma sırasında Hasan Hüseyin Subaşı, Alev Koç'u boğdu. Olayın ardından Subaşı, Gaziantep Adliyesi'ne giderek mezarlıkta Alev Koç'u araç içerisinde boğarak öldürdüğünü söyledi.

        JANDARMA, CANSIZ BEDENİNİ BULDU

        Bilgi verilen Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mezarlıkta araç içerisinde Alev Koç'un cansız bedenini buldu. Yapılan incelemenin ardından Koç'un cansız bedeni, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        AYRILMAK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

        Hasan Hüseyin Subaşı, jandarma ekiplerince Gaziantep’ten alınarak Pazarcık'a getirildi. Alev Koç'u ayrılmak istediği için öldüren Subaşı, işlemlerin ardından tutuklandı.

        AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Eşinden boşanan 2 çocuk annesi Alev Koç’un cenazesi bugün otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Narlı Cemevi’ne götürüldü. Cenazede Koç’un çocukları, anne-babası, kardeşleri ve diğer yakınları gözyaşı döktü.

        "ANNEMİ GÖTÜRÜYORLAR" DİYE AĞLADI

        Alev Koç'un kız kardeşi, ablasının kıyafetine sarılıp koklayarak “Pisi pisine gitti ablam” diyerek ağıt yaktı. Alev Koç'un cenaze aracına götürüldüğü sırada kızı Şila Koç, “Annemi götürüyorlar” diyerek sinir krizi geçirdi. Alev Koç, törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

        "BAŞKASININ CANI YANMASIN"

        İHA'daki habere göre cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken baba Hayri Koç, "Bizim canımız yandı başkasının canı yanmasın, benim evimin orta direği idi çok üzgünüm" dedi. Alev'in akrabalarından Leyla Mendeş ise, "Artık bu kadın cinayetlerine yeter diyoruz. Suçlunun cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

        4 AYLIK İLİŞKİ ÖLÜMLE BİTTİ

        Alev Koç'un, 4-5 aydır Hasan Hüseyin Subaşı ile ilişkisi olduğu öğrenildi.

