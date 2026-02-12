Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Muhalefetin şiddet hakaret ve tahrik dozu giderek artan propagandasına rağmen partimiz bir çekim merkezi olmayı sürdürüyor. AK Parti, bugün Türkiye'nin hem en büyük siyasi partisi hem de en kurumsal siyasi hareketidir. Cumhur İttifakı ise devletimizin bekasının en sağlam güvencesidir.

"SİYASETİN MERKEZİ CUMHUR İTTİFAKI'DIR"

Bugün siyasetin merkezi Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı'nın ülkemiz ve dünyamız açısından ne manaya geldiği özellikle bugünlerde daha anlaşılıyor. Belirsizliklerin küresel düzeyde arttığı, her gün yeni bir krizin patlak verdiği, haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu günümüz jeopolitiğinde Türkiye'nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır.

"TÜRKİYE RÜZGARI ESİYOR"

Birileri kabul etmeye yanaşmasa da uluslararası siyasette son yıllarda çok açık söylüyorum; bir Türkiye rüzgarı esiyor. Bölgesel krizlerin çözüm arayışında Türkiye'nin kapısı daha çok çalıyor. Türkiye gündemi belirlenen bir ülke olarak değil gündem belirleyen bir ülke olarak adından söz ettiriyor. Kızılelmamız olan Türkiye Yüzyılı kuvveden fiile geçene kadar durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz.