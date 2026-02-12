Canlı
        Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Dün Meclis'te yaşanan sahneleri inanıyorum ki izlediniz. CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk." diyen Erdoğan, "Yeni bakanlarımızın yemin etmesine engel olmak için her türlü eşkıyalığı, milletin kürsüsünü işgal etmek dahil her türlü zorbalığı sergilediler. Engelleyemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı

        Giriş: 12.02.2026 - 14:14 Güncelleme: 12.02.2026 - 14:53
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Muhalefetin şiddet hakaret ve tahrik dozu giderek artan propagandasına rağmen partimiz bir çekim merkezi olmayı sürdürüyor. AK Parti, bugün Türkiye'nin hem en büyük siyasi partisi hem de en kurumsal siyasi hareketidir. Cumhur İttifakı ise devletimizin bekasının en sağlam güvencesidir.

        "SİYASETİN MERKEZİ CUMHUR İTTİFAKI'DIR"

        Bugün siyasetin merkezi Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı'nın ülkemiz ve dünyamız açısından ne manaya geldiği özellikle bugünlerde daha anlaşılıyor. Belirsizliklerin küresel düzeyde arttığı, her gün yeni bir krizin patlak verdiği, haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu günümüz jeopolitiğinde Türkiye'nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır.

        "TÜRKİYE RÜZGARI ESİYOR"

        Birileri kabul etmeye yanaşmasa da uluslararası siyasette son yıllarda çok açık söylüyorum; bir Türkiye rüzgarı esiyor. Bölgesel krizlerin çözüm arayışında Türkiye'nin kapısı daha çok çalıyor. Türkiye gündemi belirlenen bir ülke olarak değil gündem belirleyen bir ülke olarak adından söz ettiriyor. Kızılelmamız olan Türkiye Yüzyılı kuvveden fiile geçene kadar durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz.

        AK Parti olarak biz bir kadro, dava hareketiyiz. Kutlu bir mücadelenin neferiyiz. Millete hizmet yolunda rehavete yer olmadığını unutmamalıyız. Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz. İçeride ve dışarıda tam bir seferberlik ruhuyla Ramazan-ı şerifi idrak etmeye çalışacağız.

        CHP'YE TEPKİ: HER TÜRLÜ EŞKIYALIĞI SERGİLEDİLER

        Faizle konut satıyorlar diyerek milletin gözüne baka baka yalan söylediler. Ne iş yapıyorlar ne de bizim iş yapmamızı istiyorlar. Kendilerini devlerin yegane sahibi olarak görme huylarından bir türlü vazgeçmediler. Dün 8 çivi vermeyi başarı gören zihniyet, bugün çöp konteynerleriyle, kilit taşıyla, sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen pikapla övünüyor.

        Ben belediye başkanlığından geliyorum. İstanbul'u çöp, çukur, çamur bataklığından devralmış bir belediye başkanıyım. Çıkmışlar dün Meclis'te yaşanan sahneleri inanıyorum ki izlediniz. CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk. Yeni bakanlarımızın yemin etmesine engel olmak için her türlü eşkıyalığı, milletin kürsüsünü işgal etmek dahil her türlü zorbalığı sergilediler. Engelleyemeyeceksiniz. Daha ne kadar kendinizi rezil edecek küçük düşüreceksiniz."

