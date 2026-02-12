Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) toplantısında konuştu. Gürlek, "Özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlanması için katkı sağlayacağız. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilen ve güven tesis eden bir adalet tahkim edeceğiz" dedi. İşte Gürlek'in açıklamaları...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 13:49 Güncelleme: 12.02.2026 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı. Bakan Gürlek, HSK Başkan Vekili Fuzuli Aydoğdu, Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu ve üyeler tarafından karşılandı.

        "ÖNEMLİ REFORMLAR HAYATA GEÇİRİLDİ"

        DHA'daki habere göre HSK toplantısı, Adalet Bakanı Gürlek başkanlığında basına kapalı gerçekleşti. Toplantıda konuşan Bakan Gürlek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yılda yargı teşkilatımızın güçlendirilmesi adına önemli reformlar hayata geçirildi.

        Mevzuat altyapımız geliştirildi. İnsan kaynağımız nitelik ve nicelik bakımından güçlendirildi. Fiziki ve teknolojik imkanlarımız önemli ölçüde arttırıldı. Tüm bu adımlar adalet hizmetlerinin daha hızlı ve daha erişilebilir sunulması amacıyla yapılmıştır" dedi.

        REKLAM

        "REFORM İRADEMİZİ KARARLILIKTA DEVAM ETTİRECEĞİZ"

        Bakan Gürlek, Hakimler ve Savcılık Kurulu'nun yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olan önemli kurumlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Bu bilinçle liyakat, ehliyet ve mesleki yeterliliği esas alan şeffaf öngörülebilir yönetim anlayışını kararlılıkla sürdürüleceğiz. Yeni dönemde de reform irademizi aynı kararlılıkta devam ettireceğiz.

        "GÜVEN TESİS EDEN BİR ADALET TAHKİM EDECEĞİZ"

        Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilen ve güven tesis eden bir adalet tahkim edeceğiz. Bu vesileyle yeni dönemde ilk kurul toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ben hakim savcı kökenli olduğum için arkadaşlarımızın, teşkilatımızın tüm eksikliklerini iyi biliyorum. Burada da Hakimler Savcılar Kurulumuz ile inşallah önemli adımlar atacağımızı, özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlanması için katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

        "MİLLETİMİZİN ADALET BEKLENTİSİNİ GÖZETECEĞİZ"

        Bakan Gürlek, toplantıya ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla ilk HSK toplantımıza başkanlık ettik. Bu önemli görevi, yargı teşkilatımızın sorumluluğunu ve milletimizin adalet beklentisini gözeterek yürüteceğiz.

        Liyakat, ehliyet ve mesleki yeterliliği esas alan; şeffaf, öngörülebilir ve adalet duygusunu güçlendiren bir anlayışı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yargı teşkilatımızın en önemli kurumlarından biri olan Kurulumuzun çalışmalarına katkı sunacak olmaktan büyük bir onur duyuyorum. İlk toplantımızın yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 11 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla İçişleri Bakanlığı'nda Al...
        #Akın Gürlek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözyaşları sel oldu... Sadece ayrılmak istemiş!
        Gözyaşları sel oldu... Sadece ayrılmak istemiş!
        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!
        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Dursun Özbek'ten Icardi ve TFF açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Icardi ve TFF açıklaması!
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        İki kentte iki ağabey kardeşine kıydı! Kanlı miras!
        İki kentte iki ağabey kardeşine kıydı! Kanlı miras!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Altını satmamak lazım
        Altını satmamak lazım
        Beşiktaş'ın en büyük kozu Orkun Kökçü!
        Beşiktaş'ın en büyük kozu Orkun Kökçü!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Evinin bahçesinde öldürüldü
        Evinin bahçesinde öldürüldü
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        İşletme müdürü gözaltında... Pastanede işkence!
        İşletme müdürü gözaltında... Pastanede işkence!
        Heyelan evi yuttu! Facia kıl payı!
        Heyelan evi yuttu! Facia kıl payı!
        Kanada'daki saldırgan önce annesini ve üvey kardeşini öldürmüş!
        Kanada'daki saldırgan önce annesini ve üvey kardeşini öldürmüş!
        Bilim de kanıtladı
        Bilim de kanıtladı