Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı. Bakan Gürlek, HSK Başkan Vekili Fuzuli Aydoğdu, Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu ve üyeler tarafından karşılandı.

"ÖNEMLİ REFORMLAR HAYATA GEÇİRİLDİ"

DHA'daki habere göre HSK toplantısı, Adalet Bakanı Gürlek başkanlığında basına kapalı gerçekleşti. Toplantıda konuşan Bakan Gürlek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yılda yargı teşkilatımızın güçlendirilmesi adına önemli reformlar hayata geçirildi.

Mevzuat altyapımız geliştirildi. İnsan kaynağımız nitelik ve nicelik bakımından güçlendirildi. Fiziki ve teknolojik imkanlarımız önemli ölçüde arttırıldı. Tüm bu adımlar adalet hizmetlerinin daha hızlı ve daha erişilebilir sunulması amacıyla yapılmıştır" dedi.

"REFORM İRADEMİZİ KARARLILIKTA DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Bakan Gürlek, Hakimler ve Savcılık Kurulu'nun yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olan önemli kurumlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Bu bilinçle liyakat, ehliyet ve mesleki yeterliliği esas alan şeffaf öngörülebilir yönetim anlayışını kararlılıkla sürdürüleceğiz. Yeni dönemde de reform irademizi aynı kararlılıkta devam ettireceğiz.