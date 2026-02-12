Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Zihinsel engelliyi vince asmışlardı! Feci darp görüntüsü de ortayı çıktı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Zihinsel engelliyi vince asmışlardı... Feci darp görüntüsü de ortayı çıktı!

        Ankara'da, çalıştığı atölyede iş arkadaşları tarafından ayağından vince bağlanarak görüntüleri çekilen ve sanal medyada paylaşılan zihinsel engelli 26 yaşındaki Hamza S., "Onlar bana böyle bir şaka yapmışlar. Daha doğrusu eşek şakası. Çekindim, aileme bile anlatamadım. Üzgünüm. Cezalarını çeksinler" dedi. Öte yandan Hamza S.'nin 2 yıl önce yine aynı iş yerinde, başka bir kişi tarafından tekme tokat dövüldüğü görüntüler de ortaya çıktı. Ancak tarafların barışması nedeniyle aile, şikayetçi olmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 15:19 Güncelleme: 12.02.2026 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zihinsel engelliyi vince asmışlardı... Feci darp ortayı çıktı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ankara'da, iş makinesi parçaları üreten bir atölyede çalışan yüzde 61 zihinsel engelli Hamza S. (26), yaklaşık 1.5 yıl önce iş arkadaşları tarafından ayağından vince bağlanarak görüntüleri çekildi.

        GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA YANSIDI

        DHA'daki habere göre ardından geçen hafta Hamza S.'nin bu görüntüleri sanal medyada paylaşıldı. Hamza S.'nin yakınları, sanal medyadaki paylaşımı görerek, durumu polise bildirdi.

        ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

        İhbarla gözaltına alınan Kemal Budak, Mehmet Ali Şenkal ve Niyazi Ayhan, önceki gün çıkarıldıkları mahkemece 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eziyet, tehdit, kasten yaralama ve kötü muamele' suçlarından tutuklandı. Gözaltına alınan iş yeri sahibi B.Ç. ise savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

        REKLAM

        "KORKUTTULAR BENİ"

        Olayla ilgili konuşan Hamza S., "Olay 1.5 sene önce olmuştu. Patronum bana, 'Ne olup ne bittiğini, benim hakkımda ne düşündüklerini, dükkanda ne var ne yok anlat' dedi. Ben de anlattım. Onlar da bana böyle bir şaka yapmışlar. Daha doğrusu eşek şakası. 'Şaka yaptık biz ona' demişler. Sosyal medyada yayımlamışlar. Benim de haberim yoktu, ailemin de haberi yoktu; kız kardeşim görmüş.

        "VİDEOLARI KALDIRMAMIŞLAR"

        Sosyal medyada yaymış. Kardeşim, 'Bunu nasıl yaparsınız' demiş. Ondan sonra 'O videoları kaldır' demiş ama kaldırmamış. Ben de gittim, şikayetçi oldum. Biri eski patronum, diğerleri de çalışanlarıydı. Pazartesi günü şikayetçi olduk. Ben de teşhis ettim. Kardeşim de ifadesini verdi, tutuklandılar. Korkuttular beni. Çekindim, aileme bile anlatamadım. Üzgünüm. Cezalarını çeksinler. Patronum da var. O da göz yumuyor. Eski patronum da çeksin cezasını" dedi.

        DARP GÖRÜNTÜSÜ DE ORTAYA ÇIKTI

        Öte yandan Hamza S.'nin 2 yıl önce yine aynı iş yerinde, başka bir kişi tarafından tekme tokat dövüldüğü görüntüler ortaya çıktı. Ancak tarafların barışması nedeniyle aile, şikayetçi olmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Rize'de heyelan; 1 ev toprak altında kaldı

        Rize'de heyelan; 1 ev toprak altında kaldı

        #ankara
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!
        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Gözyaşları sel oldu... Sadece ayrılmak istemiş!
        Gözyaşları sel oldu... Sadece ayrılmak istemiş!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        İki kentte iki ağabey kardeşine kıydı! Kanlı miras!
        İki kentte iki ağabey kardeşine kıydı! Kanlı miras!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Dursun Özbek'ten Icardi ve TFF açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Icardi ve TFF açıklaması!
        Altını satmamak lazım
        Altını satmamak lazım
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Beşiktaş'ın en büyük kozu Orkun Kökçü!
        Beşiktaş'ın en büyük kozu Orkun Kökçü!
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Bilim de kanıtladı
        Bilim de kanıtladı