Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Büyük panik! Yıkımı yapılırken yanındaki binaya devrildi! | Son dakika haberleri

        Büyük panik! Yıkımı yapılırken yanındaki binaya devrildi!

        İstanbul Küçükçekmece'de korku dolu anlar yaşandı. Olayda kontrollü yıkılan bina, yanındaki başka binaya devrildi. Bu sırada çevredekilerin panikle kaçtığı anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 17:31 Güncelleme: 12.02.2026 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıkımı yapılırken yanındaki binaya devrildi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Küçükçekmece Hürriyet Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı yapılan bina yan tarafındaki başka bir binanın üzerine devrildi.

        DHA'nın haberine göre bu sırada çevredekiler panikle kaçtı. O anlar kameraya yansırken, ölen ya da yaralanan olmadı.

        Fotoğraf: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ayağından vince asılan zihinsel engelli Hamza: Çekindim, aileme bile anlatamadım

        ANKARA'da çalıştığı atölyede iş arkadaşları tarafından ayağından vince bağlanarak görüntüleri çekilen ve sanal medyada paylaşılan zihinsel engelli Hamza S. (26), "Onlar bana böyle bir şaka yapmışlar. Daha doğrusu eşek şakası. Çekindim, aileme bile anlatamadım. Üzgünüm. Cezalarını çeksinler" dedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diplomatik plakalı ciple insan kaçakçılığı iddiası!
        Diplomatik plakalı ciple insan kaçakçılığı iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        12 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        12 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ünlü oyuncuya veda
        Ünlü oyuncuya veda
        Bizim Çocuklar'ın rakipleri belli oluyor!
        Bizim Çocuklar'ın rakipleri belli oluyor!
        Zihinsel engelliyi vince asmışlardı... Feci darp ortayı çıktı!
        Zihinsel engelliyi vince asmışlardı... Feci darp ortayı çıktı!
        Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı!
        Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Dursun Özbek'ten Icardi ve TFF açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Icardi ve TFF açıklaması!
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Bilim de kanıtladı
        Bilim de kanıtladı