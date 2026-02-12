Büyük panik! Yıkımı yapılırken yanındaki binaya devrildi!
İstanbul Küçükçekmece'de korku dolu anlar yaşandı. Olayda kontrollü yıkılan bina, yanındaki başka binaya devrildi. Bu sırada çevredekilerin panikle kaçtığı anlar kameraya yansıdı
Giriş: 12.02.2026 - 17:31 Güncelleme: 12.02.2026 - 17:31
Küçükçekmece Hürriyet Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı yapılan bina yan tarafındaki başka bir binanın üzerine devrildi.
DHA'nın haberine göre bu sırada çevredekiler panikle kaçtı. O anlar kameraya yansırken, ölen ya da yaralanan olmadı.
Fotoğraf: İHA
