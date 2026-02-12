Canlı
        Casperlar soruşturmasında ortaya çıktı! Diplomatik plakalı ciple insan kaçakçılığı iddiası!

        Romanya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen "Casperlar" suç örgütünün sözde yöneticisi olduğu belirtilen M.K'nin, diplomatik plakalı cipin bagajında yurt dışına kaçırıldığını itiraf etmesi üzerine operasyon düzenlendi. Edirne'de 6 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada ise cipin Vietnam uyruklu bir kişiye ait olduğu belirlendi

        Giriş: 12.02.2026 - 16:59 Güncelleme: 12.02.2026 - 16:59
        Diplomatik plakalı ciple insan kaçakçılığı iddiası!
        Romanya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen "Casperlar" suç örgütünün sözde yöneticisi olduğu belirtilen M.K'nin, diplomatik plakalı cipin bagajında yurt dışına kaçırıldığını itiraf etmesi üzerine Edirne'de düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütünün yöneticilerinden olduğu belirtilen M.K, 9 Şubat'ta Romanya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

        DİPLOMATİK PLAKALI CİP İDDİASI

        M.K, emniyetteki sorgusunda "İstanbul'dan Edirne'ye korsan taksiyle geldiğini, kentte bir pansiyonda bir gece kaldığını" anlattı. Kaldığı pansiyondan alınarak Edirne Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir oto yıkama dükkanına götürüldüğünü ifade eden M.K., burada diplomatik plakalı bir cipin bagajına bindirildiğini, bu yolla önce Bulgaristan'a sonrada Romanya'ya kaçtığını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen M.K, hakimlikçe tutuklandı. M.K. Edirne L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

        VİETNAM DETAYI

        M.K'nin ifadesi sonrası Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Ekipler, M.K'nin adresini verdiği pansiyon ile oto yıkama dükkanı gören güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Oto yıkamacıya giren diplomatik plakalı cipin Vietnam uyruklu T.N.H'ye ait olduğu belirlendi.

        Ekipler, M.K'yi İstanbul'dan Edirne'ye getiren sürücü ile saklanmasına ve yurt dışına kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

