Müşterinin akılalmaz oyunu! Dürüm içerisine sakal kılı koydu!
Elazığ'da akılalmaz bir görüntü kaydedildi. Kentte bir çiğ köfte dükkanına gelen müşteri, sipariş ettiği dürüme sakal kılı koydu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, iş yeri sahibinin 'Yeni bir dürüm hazırlayalım' teklifini reddeden kişi, dürümü bırakıp ücret ödemeden iş yerinden ayrıldı
Elazığ'da bir kişi, gittiği çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürümün içine sakalından kopardığı kılları koydu.
DHA'nın haberine göre kılları çalışana gösteren müşteri, durumu bırakıp, ücret ödemeden iş yerinden ayrıldı. O anlar, kameraya yansıdı.
ÜCRET ÖDEMEDEN AYRILDI
Olay, dün akşam saatlerinde Ataşehir Mahallesi’ndeki bir çiğ köftecide meydana geldi. İş yerine gelen kişi, çiğ köfte dürüm siparişi verdi. Gelen dürümü alan kişi, sakalından kopardığı kılları içine koyarak çalışana gösterdi. Çalışanın, ‘Kıl nerede’ demesi üzerine arkasını dönen kişi, bu kez de göğsünden kopardığı kılı peçeteye koyarak gösterdi.
Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, iş yeri sahibinin ‘Yeni bir dürüm hazırlayalım’ teklifini de reddeden kişi, dürümü bırakıp, ücret ödemeden iş yerinden ayrıldı.