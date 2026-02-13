Canlı
        İkinci el otomobilde reel gerileme: Fiyatlar enflasyona yenildi - Otomobil Haberleri

        İkinci el araç fiyatları enflasyona yenildi

        Sıfır otomobil satışları yıla hızlı başlarken ikinci el piyasasında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Raporlar, ikinci elde fiyatların nominal olarak artsa da enflasyondan arındırıldığında ocakta yüzde 4 düşüş yaşadığını ortaya koyuyor. Öte yandan, fiyatların yeniden yükselişe geçtiğini bildiren yetkililer, talebin düşük kilometreli araçlara kaydığına dikkat çekiyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 13.02.2026 - 11:40 Güncelleme: 13.02.2026 - 11:40
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi
        Sıfır otomobil satışları 2026'ya hızlı başlarken, ikinci el tarafında ise fiyatlar şaşırtıyor.

        İkinci el araç sektöründe ortaya çıkan raporlar, fiyatlardaki nominal artışlara rağmen, reelde düşüşe işaret ediyor.

        Arabam.com'un, ocak ayının ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı analizine göre, aralık ayında 871 bin 777 TL olan ilan fiyatları ocak ayında ortalama 877 bin 29 TL oldu.

        Nominal fiyatlara göre artış yaşansa da enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar aralık ayına kıyasla yüzde 4 oranında düşüş yaşandığını gösteriyor.

        İLANLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ 500 BİN TL'YE KADAR OLAN ARAÇLAR

        Arabam.com verilerine göre, ocak ayında 500.000 TL’ye kadar olan araçların ilan oranı yüzde 24 olurken, 500.001-750.000 TL aralığındaki araçlar yüzde 16, 750.001-1.000.000 TL aralığındakiler yüzde 16, 1.000.001-1.500.000 TL aralığındakiler yüzde 23, 1.500.000 TL ve üzerindekiler ise yüzde 20 oranında pay aldı.

        Ocak ayında 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı, aralık ayına göre yüzde 4.3 puanlık bir düşüşle yüzde 22.9’a geriledi. 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı ise yüzde 17.3 pay alırken, 10-15 yaş aralığındaki araçlar yüzde 31.5 oranında kaldı. 16-20 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 11.5 olarak kaydedildi. 20 yaş ve üzerindeki araçlar ise yüzde 16.8 oranında pay aldı.

        "ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA TALEP GEÇİÇİ OLARAK ZAYIFLAYABİLİR"

        Ocak ayının geçtiğimiz yıllardaki ocak aylarına kıyasla hareketli başladığını kaydeden arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, "Sıfır araçlarda devam eden kampanyalar ve değerli maden fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, bunda büyük oranda etkili oldu. Yılın ilk iki haftası fiyatlarda artış gözlemlenirken, piyasada da bir hareketlilik yaşandı. Ancak okulların ara tatile girmesiyle birlikte ocak ayının son iki haftasının daha sakin geçti. Ayrıca ocak ayında enflasyonun yüzde 4.8 olarak gerçekleşmesi, enflasyondan arındırdığımızda ilan fiyatlarının yüzde 4 oranında reel düşüş yaşamasına sebep oldu. Önümüzdeki birkaç hafta talebin geçici olarak zayıfladığı bir dönem yaşanabileceğini düşünüyorum" görüşünü paylaştı.

        FİYATLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

        İkinci el araç platformu VavaCars’ın raporuna göre ise 2026 yılı Ocak ayında ikinci el araç fiyatları aylık bazda yüzde 1.1 oranında yükseldi.

        Aynı dönemde döviz kurlarında da artış gözlemlenirken, dolar yüzde 1.2, Euro yüzde 2.8, enflasyon ise yüzde 4.8 oranında arttı.

        Bir süredir yatay seyreden ikinci el araç fiyatlarının, ocak ayında dolar kurundaki hareketlerle birlikte yeniden artış göstermesi dikkat çekti.

        TALEP DÜŞÜK KİLOMETREYE YOĞUNLAŞTI

        Segment bazında yapılan değerlendirmede A, B, C ve D segmentlerinin tamamında benzer yönlü seyrettiği görüldü.

        Segmentler arasında anlamlı bir ayrışma oluşmaması, fiyat artışının tekil kategorilerden ziyade piyasa geneline yayılan bir eğilim olduğunu ortaya koydu.

        Kilometre kırılımında ise artışın özellikle düşük kilometreli araçlarda daha belirgin olduğu, kilometre arttıkça fiyat artış ivmesinin sınırlı kaldığı görüldü. Bu görünüm, alıcı talebinin daha yeni ve az kullanılmış araçlara yoğunlaştığını gösterdi.

        "KAMPANYALARIN ETKİSİ ZAYIFLADI"

        Liste fiyatları ile gerçekleşen satış fiyatlarının paralel şekilde artması ise gerçek talep tarafından desteklenen bir piyasa eğilimi olduğuna işaret ediyor.

        VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, "Ocak ayında kaydedilen fiyat artışı, 2025 yılının sonunda sıfır araçlara yönelik kampanyaların piyasa üzerindeki etkisinin zayıflamasıyla birlikte, ikinci el araç fiyatlarının yeni yılın ilk ayında yeniden dolar ile korelasyon göstermeye başladığını ortaya koyuyor" dedi.

        SATIŞLARDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

        Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş da, Türkiye’de satılan her 1 sıfır araca karşılık yaklaşık 6.8 adet ikinci el aracın el değiştirdiğini belirterek, "2026’da da sıfır araç/ikinci el araç oranının yakın seviyelerde olmasını öngörüyoruz. Beklentimiz sıfırda 1.5 milyon, ikinci elde ise 11 milyon adetlik araç satışı. Elbette kredi koşullarındaki iyileşmeyle bu rakamlara ulaşabiliriz" dedi.

