        Beşiktaş savunmada istikrar arıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş savunmada istikrar arıyor!

        Savunmada istikrarı bir türlü yakalayamayan Beşiktaş, bu sezon 21 haftada 21 farklı dörtlüyle sahaya çıktı; geçen sezona göre daha fazla gol yerken yeni transferlerle arka hattını yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.

        Giriş: 12.02.2026 - 12:14 Güncelleme: 13.02.2026 - 09:29
        Beşiktaş savunmada istikrar arıyor!
        Beşiktaş, bu sezon gol yeme sorununa bir türlü çare bulamazken savunma dörtlüsünde de istikrarı yakalamakta zorlandı.

        Geçen sezon 21 maçta 21 gol yiyen siyah-beyazlılar, bu sezon aynı dönemde 27 golü kalesinde gördü.

        Savunmada ciddi istikrarsızlık yaşayan Beşiktaş, bu sezon sürekli olarak değişime gitse de istediği 4’lüyü ve performansı bulamadı.

        Siyah-beyazlılar geride kalan 21 maçta performans düşüklükleri, uyumsuzluk, cezalar, sakatlıklar derken sadece bir defa bir önceki haftanın aynı savunma dörtlüsüyle maça çıktı.

        Beşiktaş, sadece 6. haftada Kocaelispor’a karşı sahaya çıkardığı savunma dörtlüsünü bir sonraki hafta Galatasaray maçında da kullandı.

        Geriye kalan tüm haftalarda siyah-beyazlıların savunmasında değişiklik oldu.

        Ara savunma bölgesine Emmanuel Agbadou, Yasin Özcan ve Amir Murillo takviyelerini gerçekleştiren siyah-beyazlılarda Başakşehir maçı ile birlikte yeni savunma hattı oluşacak.

        Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sağ bekte Murillo'ya, sol bekte Rıdvan Yılmaz'a forma vermesi, stoperde ise Agbadou'nun yanında bu kez Djalo'yu görevlendirmesi bekleniyor.

        İşte maç maç Beşiktaş’ın savunma 4’lüsü:

        Eyüp: Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan

        Alanya: Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek

        Başakşehir: Gökhan, Djalo, Uduokhai, Jurasek

        Göztepe: Gökhan, Paulista, Uduokhai, Jurasek

        Kayseri: Svensson, Emirhan, Uduokhai, Jurasek

        Kocaeli: Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek

        Galatasaray: Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek

        Gençlerbirliği: Svensson, Djalo, Emirhan, Rıdvan

        Konya: Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan

        Kasımpaşa: Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan

        Fenerbahçe: Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan

        Antalya: Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan

        Samsun: Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan

        Karagümrük: Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek

        Gaziantep: Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan

        Trabzon: Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan

        Rize: Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan

        Kayseri: Gökhan, Uduokhai, Emirhan, Rıdvan

        Eyüp: Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan

        Konya: Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan

        Alanya: Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan

