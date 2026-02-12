Beşiktaş savunmada istikrar arıyor!
Savunmada istikrarı bir türlü yakalayamayan Beşiktaş, bu sezon 21 haftada 21 farklı dörtlüyle sahaya çıktı; geçen sezona göre daha fazla gol yerken yeni transferlerle arka hattını yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.
Beşiktaş, bu sezon gol yeme sorununa bir türlü çare bulamazken savunma dörtlüsünde de istikrarı yakalamakta zorlandı.
Geçen sezon 21 maçta 21 gol yiyen siyah-beyazlılar, bu sezon aynı dönemde 27 golü kalesinde gördü.
Savunmada ciddi istikrarsızlık yaşayan Beşiktaş, bu sezon sürekli olarak değişime gitse de istediği 4’lüyü ve performansı bulamadı.
Siyah-beyazlılar geride kalan 21 maçta performans düşüklükleri, uyumsuzluk, cezalar, sakatlıklar derken sadece bir defa bir önceki haftanın aynı savunma dörtlüsüyle maça çıktı.
Beşiktaş, sadece 6. haftada Kocaelispor’a karşı sahaya çıkardığı savunma dörtlüsünü bir sonraki hafta Galatasaray maçında da kullandı.
Geriye kalan tüm haftalarda siyah-beyazlıların savunmasında değişiklik oldu.
Ara savunma bölgesine Emmanuel Agbadou, Yasin Özcan ve Amir Murillo takviyelerini gerçekleştiren siyah-beyazlılarda Başakşehir maçı ile birlikte yeni savunma hattı oluşacak.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sağ bekte Murillo'ya, sol bekte Rıdvan Yılmaz'a forma vermesi, stoperde ise Agbadou'nun yanında bu kez Djalo'yu görevlendirmesi bekleniyor.
İşte maç maç Beşiktaş’ın savunma 4’lüsü:
Eyüp: Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan
Alanya: Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek
Başakşehir: Gökhan, Djalo, Uduokhai, Jurasek
Göztepe: Gökhan, Paulista, Uduokhai, Jurasek
Kayseri: Svensson, Emirhan, Uduokhai, Jurasek
Kocaeli: Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek
Galatasaray: Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek
Gençlerbirliği: Svensson, Djalo, Emirhan, Rıdvan
Konya: Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan
Kasımpaşa: Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan
Fenerbahçe: Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan
Antalya: Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan
Samsun: Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan
Karagümrük: Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek
Gaziantep: Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan
Trabzon: Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan
Rize: Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan
Kayseri: Gökhan, Uduokhai, Emirhan, Rıdvan
Eyüp: Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan
Konya: Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan
Alanya: Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan