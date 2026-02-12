Beşiktaş savunmada istikrar arıyor!

Beşiktaş, bu sezon gol yeme sorununa bir türlü çare bulamazken savunma dörtlüsünde de istikrarı yakalamakta zorlandı.

Geçen sezon 21 maçta 21 gol yiyen siyah-beyazlılar, bu sezon aynı dönemde 27 golü kalesinde gördü.

Savunmada ciddi istikrarsızlık yaşayan Beşiktaş, bu sezon sürekli olarak değişime gitse de istediği 4’lüyü ve performansı bulamadı.

Siyah-beyazlılar geride kalan 21 maçta performans düşüklükleri, uyumsuzluk, cezalar, sakatlıklar derken sadece bir defa bir önceki haftanın aynı savunma dörtlüsüyle maça çıktı. Beşiktaş, sadece 6. haftada Kocaelispor'a karşı sahaya çıkardığı savunma dörtlüsünü bir sonraki hafta Galatasaray maçında da kullandı. Geriye kalan tüm haftalarda siyah-beyazlıların savunmasında değişiklik oldu.