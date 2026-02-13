Canlı
        Bursa haberleri: O an kameraya yansıdı... Kahvehane çıkışı galericiye kanlı infaz | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        O an kameraya yansıdı... Kahvehane çıkışı galericiye kanlı infaz!

        Bursa'da, kahvehaneden çıkıp, araçlarına binerken uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan galerici iki arkadaştan İbrahim Çelik, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi. Zekeriya Ç.'nin tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 09:19 Güncelleme: 13.02.2026 - 09:19
        O an kameraya yansıdı... Kahvehane çıkışı galericiye kanlı infaz!
        Bursa'da olay, 6 Şubat Cuma gecesi saat 22.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde meydana geldi.

        BİR OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILDI

        DHA'daki habere göre kahvehaneden çıkıp araçlarına binmek isteyen galerici arkadaşlar Zekeriya Ç. ile İbrahim Çelik’e, bir otomobilden peş peşe ateş açıldı.

        SALDIRGANLAR ARAÇLA KAÇTI

        Yaralanan 2 arkadaş yere yığılırken, saldırganlar araçla bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        10 MERMİ KOVANI BULUNDU

        Yaralılar, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay yerinde, 10 boş kovan bulan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        BİRİ CAN VERDİ DİĞERİNİN DURUMU CİDDİ

        Soruşturma sürerken, yaralılardan İbrahim Çelik, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

        Zekeriya Ç.’nin tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kayıp başvurusu cinayeti ortaya çıkardı: Arnavutköy'de arazi anlaşmazlığı kanlı bitti

        İstanbul'da kayıp başvurusu olarak başlayan olay, Arnavutköy'de işlenen bir cinayeti ortaya çıkardı. Bağcılar'da kayıp olarak aranan 38 yaşındaki bir kişinin, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. (İHA) 

        #Bursa
        #Son dakika haberler
