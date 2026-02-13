Canlı
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Taksilere mali cihaz zorunluluğu getirildi, kartla ödeme kabulü zorunlu olacak

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Taksilere mali cihaz zorunluluğu getirildi, kartla ödeme kabulü zorunlu olacak

        Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile taksi taşımacılığında Taksi Mali Cihaz'ı kullanımı zorunlu hale getirilirken, tüm taksilerde kartla ödeme imkânı sunulması şartı getirildi. Yeni düzenlemeye göre taksi ile yolcu taşımacılığı yapan herkes, 1 Eylül 2026 tarihine kadar Bakanlık tarafından onaylanmış Taksi Mali Cihazları satın alarak kullanmaya başlamak zorunda

        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 08:05 Güncelleme: 13.02.2026 - 08:05
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, taksi taşımacılığı sektöründe uzun süredir beklenen dijital dönüşümü başlatması amacıyla hazırladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Tebliğ, taksilerde kullanılan taksimetrelerin artık yeni nesil "Taksi Mali Cihaz" ile entegre çalışmasını zorunlu kılıyor.

        Bu düzenleme ile hem kayıt dışılığın azaltılması hem de yolcuların kartla ödeme imkanlarının artırılması hedefleniyor.

        Tebliğin amaç bölümünde, düzenlemenin gerekçesi şu ifadelerle açıklanıyor:

        "Kayıtlı ekonominin desteklenmesi, belge düzenine olan uyum ve kartla ödeme imkânlarının artırılması amacıyla...Taksi Mali Cihaz kullanma mecburiyeti getirilmiştir."

        TAKSİ MALİ CİHAZ ALIMI İÇİN SON TARİH 1 EYLÜL

        Yeni düzenlemeye göre taksi ile yolcu taşımacılığı yapan herkes, 1 Eylül 2026 tarihine kadar Bakanlık tarafından onaylanmış Taksi Mali Cihazları satın alarak kullanmaya başlamak zorunda.

        Bu cihazlar, taksimetreyle eş zamanlı çalışacak. Yolculuk başladığında cihaz otomatik olarak işlem açacak. Yolculuk bittiğinde ücret bilgisi taksimetreden cihaza aktarılacak ve fiş ya da e-belge düzenlenecek.

