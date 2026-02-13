Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı.

Buna göre, katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,23 iken, bu anket döneminde yüzde 24,11 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,20 iken, bu anket döneminde yüzde 22,10'e geriledi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 16,94 iken, bu anket döneminde yüzde 17,11'e yükseldi.

DOLAR TAHMİNİNDE SINIRLI DÜŞÜŞ

Yıl sonu döviz kuru (Dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,17 TL iken, bu anket

döneminde 51,09 TL'ye geriledi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 51,89 TL iken, bu

anket döneminde 52,39 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların GSYH 2026 ve 2027 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 3,9 ve 4,3 olarak kaydedildi.