Merkez Bankası açıkladı: Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini düştü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,23 iken, bu anket döneminde yüzde 24,11'e yükseldi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,17 TL'den 51,09 TL'ye geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı.
Buna göre, katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,23 iken, bu anket döneminde yüzde 24,11 oldu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,20 iken, bu anket döneminde yüzde 22,10'e geriledi.
24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 16,94 iken, bu anket döneminde yüzde 17,11'e yükseldi.
DOLAR TAHMİNİNDE SINIRLI DÜŞÜŞ
Yıl sonu döviz kuru (Dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,17 TL iken, bu anket
döneminde 51,09 TL'ye geriledi.
12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 51,89 TL iken, bu
anket döneminde 52,39 TL olarak gerçekleşti.
Katılımcıların GSYH 2026 ve 2027 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 3,9 ve 4,3 olarak kaydedildi.