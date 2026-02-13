Canlı
        Son dakika haberleri: Mal varlıklarına el konuldu! Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!

        Mal varlıklarına el konuldu! Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!

        Türkiye'de yasaklı olan sosyal medya platformu Onlyfans ve Telegram üzerinden ücret karşılığında cinsel içerikli müstehcen paylaşımlar yapan ve buradan elde ettikleri geliri yatırımla akladıkları ileri süren 25 şüpheli ve 2 şirkete operasyon düzenlendi. Şüphelilerin kendilerine ve şirketlere ait olduğu tespit edilen yaklaşık 300 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 13.02.2026 - 09:46 Güncelleme: 13.02.2026 - 09:46
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, cinsel içerikli paylaşımların yapıldığı ve Türkiye’de yasaklanan sosyal medya platformu Onlyfans ve bu platforma yönelik özendirici paylaşımların yapıldığı diğer sosyal medya platformlarında ücret karşılığı müstehcen resim ve videoların paylaşıldığı tespit edildi.

        ONLYFANS YASAKLANINCA VPN İLE GİRDİLER

        Savcılığın yaptığı çalışmalar neticesinde; OnlyFans İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 7 Haziran 2023 tarihinde kamu ahlakına ve Türk aile yapısına uygun olmayan içerikler barındırdığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla erişime engellendi. Ancak, bu platforma Türkiye’de yasaklı olmasına rağmen VPN aracılığıyla giriş yapıldığı anlaşıldı. Platforma girişlerin özendirilmesi amacıyla şüphelilerin herkese açık olan sosyal medya platformlarındaki sayfalarından cinsel içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

        ÜCRET KARŞILIĞI ÖZEL PAYLAŞIMLAR YAPILDI

        Bu kişilerin, paylaşılan resim ve video içerikleri ile ilgili olarak daha çok etkileşim almak amacıyla özel içerikli paylaşımları belli bir ücret karşılığı yaptıkları, bunlara isteyenlerin OnlyFans üzerinden isteyenlerin de Telegram gibi özel kanallar üzerinden ulaşabilecekleri yönünde paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

        “SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİR AKLANDI” İDDİASI

        Şüphelilerin “müstehcenlik” suçundan elde ettikleri suç gelirlerini yatırım araçları üzerinden değerlendirip akladıkları anlaşıldı. Şüphelilerin, suçtan elde ettiği bu gelirler ile taşınır/taşınmaz araç, bitcoin, altın ya da banka üzerinden vadeli hesap açarak yatırım yaptıkları tespit edildi.

        EL KOYULAN MAL VARLIĞI 300 MİLYON TL DEĞERİNDE

        Şüphelilerin kendilerine ve şirketlere ait tespit edilen 2 Şirket, 10 taşınmaz, 14 araç olmak üzere taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin ve şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin toplamda yaklaşık 300 milyon TL olduğu tespit edildi. Tüm bu tespitlerin ardından 25 şüpheli ve 2 şirkete yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

