İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, cinsel içerikli paylaşımların yapıldığı ve Türkiye’de yasaklanan sosyal medya platformu Onlyfans ve bu platforma yönelik özendirici paylaşımların yapıldığı diğer sosyal medya platformlarında ücret karşılığı müstehcen resim ve videoların paylaşıldığı tespit edildi.

ONLYFANS YASAKLANINCA VPN İLE GİRDİLER

Savcılığın yaptığı çalışmalar neticesinde; OnlyFans İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 7 Haziran 2023 tarihinde kamu ahlakına ve Türk aile yapısına uygun olmayan içerikler barındırdığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla erişime engellendi. Ancak, bu platforma Türkiye’de yasaklı olmasına rağmen VPN aracılığıyla giriş yapıldığı anlaşıldı. Platforma girişlerin özendirilmesi amacıyla şüphelilerin herkese açık olan sosyal medya platformlarındaki sayfalarından cinsel içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

ÜCRET KARŞILIĞI ÖZEL PAYLAŞIMLAR YAPILDI

Bu kişilerin, paylaşılan resim ve video içerikleri ile ilgili olarak daha çok etkileşim almak amacıyla özel içerikli paylaşımları belli bir ücret karşılığı yaptıkları, bunlara isteyenlerin OnlyFans üzerinden isteyenlerin de Telegram gibi özel kanallar üzerinden ulaşabilecekleri yönünde paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.