Ayla Turan'ın 30 yıllık sanat yolculuğu İş Sanat'ta

'Ayla Turan Retrospektif' sergisi, 9 Şubat Pazartesi İstanbul, Levent'teki İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde sanatseverlere kapılarını açtı.

Heykeltıraş Ayla Turan'ın otuz yıllık sanat yolculuğundan izler taşıyan sergide, mermer, bronz, tahta ve polyester gibi malzemelerden üretilen 56 eser izleniyor.

"BU SERGİYİ HAZIRLAMAK ESKİ ALBÜMLERİ KARIŞTIRMAK GİBİ"

Bu sergiyi hazırlamanın 'eski albümleri karıştırmak gibi' hissettirdiğini söyleyen Turan, seçkiye yönelik "Son 30 yıllık sanat yolculuğumda hep ileriye baktım. Bugün bir durdum, dönüp baktım ardımda neler kalmış diye. Her duygu taze, ilk kez hepsi bir arada, benim dünyam benim sahnemde. Oyuncular farklı, zaman farklı, sahne aynı. Bugünden sonrası için nefes almak gibi bu sergi. Derin bir nefes. Geçmişin tanıklığını geleceğe taşırken, koşmaya devam etmenin bir durak noktası. Ve tarihe tanıklık ederek koşmaya devam etmenin başlangıcı" ifadelerini kullandı.

'Ayla Turan Retrospektif' sergisi 11 Mayıs 2026 tarihine kadar Levent'teki İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde, her gün 09.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.

Serginin kataloğuna ise Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın kitabevleri ile internet sitesinden, RHM Dükkan'dan ve seçkin kitapçılardan ulaşabiliyor.