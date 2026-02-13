Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Ayla Turan’ın 30 yıllık sanat yolculuğu İş Sanat'ta

        Heykeltıraş Ayla Turan’ın 30 yıllık sanat yolculuğu İş Sanat'ta

        İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, yılın ilk sergisinde heykeltıraş Ayla Turan'ın 50'den fazla eserini sanatseverlerle buluşturuyor. Heykeltıraş Ayla Turan'ın otuz yıllık sanat yolculuğundan izler taşıyan 'Ayla Turan Retrospektif' sergisi, 11 Mayıs'a kadar İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nda sergilenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 11:34 Güncelleme: 13.02.2026 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayla Turan'ın 30 yıllık sanat yolculuğu İş Sanat'ta
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        'Ayla Turan Retrospektif' sergisi, 9 Şubat Pazartesi İstanbul, Levent'teki İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde sanatseverlere kapılarını açtı.

        Heykeltıraş Ayla Turan'ın otuz yıllık sanat yolculuğundan izler taşıyan sergide, mermer, bronz, tahta ve polyester gibi malzemelerden üretilen 56 eser izleniyor.

        "BU SERGİYİ HAZIRLAMAK ESKİ ALBÜMLERİ KARIŞTIRMAK GİBİ"

        Bu sergiyi hazırlamanın 'eski albümleri karıştırmak gibi' hissettirdiğini söyleyen Turan, seçkiye yönelik "Son 30 yıllık sanat yolculuğumda hep ileriye baktım. Bugün bir durdum, dönüp baktım ardımda neler kalmış diye. Her duygu taze, ilk kez hepsi bir arada, benim dünyam benim sahnemde. Oyuncular farklı, zaman farklı, sahne aynı. Bugünden sonrası için nefes almak gibi bu sergi. Derin bir nefes. Geçmişin tanıklığını geleceğe taşırken, koşmaya devam etmenin bir durak noktası. Ve tarihe tanıklık ederek koşmaya devam etmenin başlangıcı" ifadelerini kullandı.

        'Ayla Turan Retrospektif' sergisi 11 Mayıs 2026 tarihine kadar Levent'teki İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde, her gün 09.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.

        Serginin kataloğuna ise Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın kitabevleri ile internet sitesinden, RHM Dükkan'dan ve seçkin kitapçılardan ulaşabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara'da zihinsel engelli çalışanı ayağından bağlayıp vince astıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

        Ankara'da bir iş yerinde çalışan zihinsel engelli kişinin ayağından bağlanarak vince asılması olayına ilişkin soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı. Ankara'da sosyal medyada, ayağından bağlanarak vince asılan bir kişinin görüntülerinin paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağduru...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kadın bir gün arayla öldürülmüş! Aynı valizde çifte vahşet!
        İki kadın bir gün arayla öldürülmüş! Aynı valizde çifte vahşet!
        Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini düştü
        Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini düştü
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Düğün salonlarında salı günü tatil uygulanacak
        Düğün salonlarında salı günü tatil uygulanacak
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Sinem 10 gün önce koruma istemiş!
        Sinem 10 gün önce koruma istemiş!
        O an kameraya yansıdı... Kahvehane çıkışı galericiye kanlı infaz!
        O an kameraya yansıdı... Kahvehane çıkışı galericiye kanlı infaz!
        Beşiktaş savunmada istikrar arıyor!
        Beşiktaş savunmada istikrar arıyor!
        Antalya'da şiddetli sağanak okulları tatil ettirdi!
        Antalya'da şiddetli sağanak okulları tatil ettirdi!
        Emekli polis memuru kardeşini öldürdü! Kanlı miras!
        Emekli polis memuru kardeşini öldürdü! Kanlı miras!
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Hollanda'da haftada dört gün çalışmanın etkisi ne oldu?
        Hollanda'da haftada dört gün çalışmanın etkisi ne oldu?
        3 yaşındaki Melinda yürekleri kavurdu!
        3 yaşındaki Melinda yürekleri kavurdu!
        Uzaktan çalışan işçinin hakları
        Uzaktan çalışan işçinin hakları
        Dijital sevgililer günü
        Dijital sevgililer günü