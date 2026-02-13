Uçurumda felaket! Kayıptı, cansız bedeni bulundu!
Tokat'ta 4 gündür kayıp olarak aranan 43 yaşındaki Murat Şanlı'nın uçurumda cansız bedeni bulundu
Tokat’ın Erbaa ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan Murat Şanlı’nın (43) park halindeki otomobilinin yanındaki 100 metrelik uçurumda cansız bedeni bulundu.
DHA'nın haberine göre Erbaa ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamadığı belirtilen Murat Şanlı için İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı.
OTOMOBİLİ DE AYNI BÖLGEDE
Yapılan çalışmada Kale köyü ile Dokuzçam köyü arasındaki toprak yolda Şanlı’nın babasına ait otomobil terk edilmiş halde bulundu. Bunun üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırdı.
100 METRELİK UÇURUMDA BULUNDU
Bugün saat 10.30 sıralarında otomobilin yakınındaki 100 metrelik uçurumda Şanlı’nın cansız bedeni bulundu. Jandarma ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Murat Şanlı’nın cansız bedeni, Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.