Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tokat haberleri: Uçurumda felaket! Kayıptı, cansız bedeni bulundu! | Son dakika haberleri

        Uçurumda felaket! Kayıptı, cansız bedeni bulundu!

        Tokat'ta 4 gündür kayıp olarak aranan 43 yaşındaki Murat Şanlı'nın uçurumda cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 13:58 Güncelleme: 13.02.2026 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uçurumda felaket! Kayıptı, cansız bedeni bulundu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tokat’ın Erbaa ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan Murat Şanlı’nın (43) park halindeki otomobilinin yanındaki 100 metrelik uçurumda cansız bedeni bulundu.

        DHA'nın haberine göre Erbaa ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamadığı belirtilen Murat Şanlı için İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı.

        OTOMOBİLİ DE AYNI BÖLGEDE

        Yapılan çalışmada Kale köyü ile Dokuzçam köyü arasındaki toprak yolda Şanlı’nın babasına ait otomobil terk edilmiş halde bulundu. Bunun üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırdı.

        100 METRELİK UÇURUMDA BULUNDU

        Bugün saat 10.30 sıralarında otomobilin yakınındaki 100 metrelik uçurumda Şanlı’nın cansız bedeni bulundu. Jandarma ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Murat Şanlı’nın cansız bedeni, Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kuyumcuda silahlı soygun girişimi! Yakalandılar

        (DHA) İstanbul Eyüpsultan'da bir kuyumcu, soygun girişimi sırasında silahla yaralandı. Yeşilpınar Mahallesi'nde otomobille bir kuyumcunun önünde duran 4 şüpheliden 3'ü, silahla iş yerine girdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Mardinli Marilyn Monroe: 100 bin liram olsa hapse girmeyecektim!
        Mardinli Marilyn Monroe: 100 bin liram olsa hapse girmeyecektim!
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Capri'de aşırı turizm kısıtlaması
        Capri'de aşırı turizm kısıtlaması
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini düştü
        Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini düştü
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi
        O an kameraya yansıdı... Kahvehane çıkışı galericiye kanlı infaz!
        O an kameraya yansıdı... Kahvehane çıkışı galericiye kanlı infaz!
        Düğün salonlarında salı günü tatil uygulanacak
        Düğün salonlarında salı günü tatil uygulanacak
        İki kadın bir gün arayla öldürülmüş! Aynı valizde çifte vahşet!
        İki kadın bir gün arayla öldürülmüş! Aynı valizde çifte vahşet!
        ABD'nin "gizli silahı" hakkında neler biliniyor?
        ABD'nin "gizli silahı" hakkında neler biliniyor?
        Ayla Turan’ın 30 yıllık sanat yolculuğu İş Sanat'ta
        Ayla Turan’ın 30 yıllık sanat yolculuğu İş Sanat'ta