Süper Lig'de dev randevu: Trabzonspor-Fenerbahçe!
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ezeli rakipler Trabzonspor ile Fenerbahçe, 22. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Trabzon'da oynanacak mücadeleden iki takım da üç puanla ayrılıp zirve iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesi iki takımın teknik direktörleri Fatih Tekke ve Domenico Tedesco, sahaya sürecekleri 11'leri netleştirmeye çalışıyor. İşte son detaylar...
Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın akşam karşı karşıya gelecek.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.
Ligde namağlup tek takım unvanıyla sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, son maçında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, topladığı 49 puanla 2. sırada yer alıyor. Takipçisi Trabzonspor ise 45 puanla 3. basamakta bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.
TRABZONSPOR'UN 833 GÜNLÜK GALİBİYET HASRETİ BİTECEK Mİ?
Trabzonspor, İstanbul'un "üç büyük" temsilcisi karşısında 833 günlük galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.
Karadeniz ekibi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek aldı.
Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 12 lig müsabakasında 3 beraberlik, 9 yenilgi yaşadı.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK
Fenerbahçe, Trabzon deplasmanına tek eksikle çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Archie Brown, zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak.
Uzun süreli sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Levent Mercan'ın 21 kişilik kadroda olması bekleniyor.
TRABZONSPOR'DA 2 İSİM BELİRSİZ
Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Visca ve Zubkov'un sakatlığı sürüyor. Zubkov'un maç kadrosunda olması bekleniyor.
Samsunspor maçında hafif sakatlanan ve 2 gün dinlendirildikten sonra antrenmanlara başlayan golcü oyuncu Paul Onuachu ise mücadelede forma giyebilecek.
Takımla antrenmanlara başlayan Savic'in de kadroda yer alma ihtimalinin olduğu belirtildi.
TRABZONSPOR SAHASINDA YENİLMEDİ
Bordo-mavililer, bu sezon ligde sahasında hiç mağlubiyet yaşamadı.
Karadeniz ekibi, sahasındaki 11 lig maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek hiçbir rakiplerine 3 puan şansı tanımadı.
FENERBAHÇE'DE 3 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı olan Anthony Musaba ile Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra tedavisi süren ve kadroda yer alamayacak Archie Brown da ceza sınırında yer alıyor.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Jabol-Folcarelli, Oulai, Augusto, Muçi, Mustafa Eskihellaç, Onuachu
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca