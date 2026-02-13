Canlı
        Son dakika: Antalya Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçağın iniş takımı arızalandı... Yolcular tahliye edildi!

        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!

        Antalya Havalimanı'nda kalkış yapmaya hazırlanan uçağının taksi sırasında iniş takımı arızalandı, yerinden çıkan teker nedeniyle kanat zarar gördü. Yolcular güvenli şekilde tahliye edilerek başka bir uçağa transfer edilirken, uçak teknik incelemeye alındı

        Kaynak
        İHA / Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 16:33 Güncelleme: 13.02.2026 - 16:52
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Antalya Havalimanı'nda kalkış öncesi taksi alanında seyir halindeki uçağın tekeri yerinden çıkarak kanadı parçaladı. Uçaktaki yolcular tahliye edilirken ARFF ekipleri uçağı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı.

        SOL KANATTAKİ TEKER YERİNDEN ÇIKTI

        İHA'daki habere göre; Antalya Havalimanı'nda saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda Sunexpress Havayollarına Antalya-Gaziantep seferini yapan uçağın kalkış öncesi taksi ilanında seyrederken henüz bilinmeyen bir nedenle sol kanatta bulunan tekeri yerinden çıktı.

        KANAT ZARAR GÖRDÜ

        Dikmesi yerinden kopan teker nedeniyle uçağın kanadı zarar görürken, ARFF ekipleri olaya müdahale etti. Uçakta bulunan yolcular hızla tahliye edilirken, ekipler uçağı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı.

        YOLCULAR TRANSFER EDİLDİ

        Uçaktan tahliye edilen yolcular başka bir uçağa transfer edildi.

        AÇIKLAMA YAPILDI

        Sunexpner'ten yapılan açıklamada, Antalya–Gaziantep seferini yapmaya hazırlanan SunExpress uçağının taksi sırasında iniş takımı dikmesinde teknik bir arıza meydana geldiği belirtilerek, "Yolcular emniyetli bir şekilde uçaktan indirilmiş, uçak teknik incelemeye alınmıştır. Antalya-Gaziantep seferi farklı bir uçakla gerçekleştirilecektir" denildi.

