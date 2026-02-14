Panathinaikos AKTOR: 83 - Fenerbahçe Beko: 85 | MAÇ SONUCU
EuroLeague'in 28. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 85-83 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla EuroLeague'deki son 7 maçından da galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 28. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 85-83 yendi.
Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic, 26 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken sarı-lacivertli ekip, 83-83 eşitlik varken Baldwin'in son saniye basketiyle maçı 2 sayı farkla kazandı.
Avrupa Ligi'nin lideri Fenerbahçe Beko, geride kalan haftalarda oynadığı 27 karşılaşmada 20 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı. Ligdeki son 7 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, serisini sürdürüyor.
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR ise 16 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Yunan ekibi 81-77 kazanmıştı.
Salon: Telekom Center
Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya), Marcin Kowalski (Polonya)
Panathinaikos AKTOR: Shorts 10, Kalaitzakis, Cedi Osman 8, Holmes 4, Sloukas 10, Rogkavopoulos 5, Grant 4, Nunn 17, Faried 7, Hernangomez 18
Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen, Baldwin 13, Melli 6, Horton-Tucker 6, Boston 2, De Colo 10, Tarık Biberovic 26, Onuralp Bitim 5, Jantunen 11, Colson 3, Birch 3
1. Periyot: 19-25
Devre: 42-41
3. Periyot: 62-56