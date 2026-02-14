Panathinaikos AKTOR: 83 - Fenerbahçe Beko: 85 | MAÇ SONUCU EuroLeague'in 28. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 85-83 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla EuroLeague'deki son 7 maçından da galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü

