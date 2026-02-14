haftanın kitapları

NEO İNSAN 10.0 GELECEK NASIL ŞEKİLLENECEK?

(Filiz Dağ)



Türk girişimci, dijital tasarım teknolojileri uzmanı ve köşe yazarı Filiz Dağ’ın ilk kitabıNeo İnsan 10.0 Gelecek Nasıl Şekillenecek?' İnkılap Kitabevi etiketiyle yayımlandı. Ölümsüzlük arayışı, otonom araçlar, uzay turizmi ve insan–makine ilişkisi gibi çağın çarpıcı başlıklarını ele alan eser; alanında söz sahibi isimlerle yapılan söyleşiler ve iki özgün öyküyle, okuru yalnızca bilgilendirmeyi değil, düşünmeye ve sorgulamaya davet etmeyi amaçlıyor. Kitap, teknolojinin insan hayatındaki dönüştürücü etkisini çok katmanlı bir perspektifle ele alıyor. Dağ, kitabın çıkış noktasını şu sözlerle anlatıyor: “Bizi geleceğe taşıyan şey gerçekten teknoloji mi, yoksa daha uzun yaşama ve daha iyi koşullarda var olma isteği mi? Neo İnsan 10.0 tam da bu sorudan doğdu. Gelecek bir yazılım güncellemesi kadar yakın ve o güncellemede ‘kabul ediyorum’ butonuna basan kişi biziz. Bu kitabı, geleceğe hazırlanmak için değil; geleceğin bizi nasıl şekillendirmek istediğini görmek için yazdım.”