Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mustafa Denizli: Galatasaray ile Eyüpspor arasında inanılmaz güç farkı var! - Galatasaray Haberleri

        Mustafa Denizli: Galatasaray ile Eyüpspor arasında inanılmaz güç farkı var!

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli karşılaşmayı değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 23:05 Güncelleme: 13.02.2026 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İki takım arasında inanılmaz güç farkı var!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 5-1 kazandı.

        HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, HT Spor ekranlarındaki Dakika 90 programında mücadeleyi değerlendirdi.

        İşte Denizli'nin yorumları:

        "Sallai, Torreira, Jakobs, Sara ve Barış Alper'le maça başlamadı. Galatasaray, 1-2 isim hariç hangi kadroyla çıkarsa çıksın, “şu yok” diyebileceğin birkaç futbolcu dışında başka isim yok. Hepsinin alternatifi var. Bir de Eyüpspor’la arasında inanılmaz bir güç farkı var. Galatasaray böyle bir statta kendi taraftarının önünde ligin düşme potasının içinde Eyüpspor'la oynuyor. Eyüpspor, Süper Lig takımı ama maç yapacak stadı yok taraftarı dersen parmakla sayılacak kadar az müthiş bir dengesizlik bu hem oyuna hem skora hem de tribünlere yansıyor."

        twitter

        "Aynı ayarda, eşdeğer iki golcü ve iki kaleci bir takımda sorundur. Golcülerin inanılmaz egoları vardır; diğer mevkilerden farklıdır. Eyüp maçıyla bunu değerlendiremeyiz."

        twitter

        "Singo bu akşam stoper oynarken sağ kanattan birkaç atağa çıktı. Galatasaray, güçlü bir kadroya sahip ve birbirini artık saha içinde tanıyan ve tamamlayan futbolculardan oluşan bir kadroya sahip. Bu, bir takım için büyük avantajdır."

        twitter
        ÖNERİLEN VİDEO

        Osmaniye'de Süleyman mührü ve Tevrat içeren tarihi yazıt ele geçirildi

        OSMANİYE'de 12'nci yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü bulunan ve Tevrat içeren yaklaşık 4 metre uzunluğunda rulo şeklinde yazıt ele geçirildi. Tarihi eseri 1 milyon dolara satmak isteyen 3 kişi gözaltına alındı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek: Alo Adalet Hattı geliyor
        Bakan Gürlek: Alo Adalet Hattı geliyor
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zam isteyince 15 gün izne çıkarılan işçiler, döndüklerinde atölyeyi boş buldu
        Zam isteyince 15 gün izne çıkarılan işçiler, döndüklerinde atölyeyi boş buldu
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Asfalttan balık topladılar
        Asfalttan balık topladılar
        ABD basını: İkinci uçak gemisi için emir verildi
        ABD basını: İkinci uçak gemisi için emir verildi
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"