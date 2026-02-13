Mustafa Denizli: Galatasaray ile Eyüpspor arasında inanılmaz güç farkı var!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 5-1 kazandı.

HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, HT Spor ekranlarındaki Dakika 90 programında mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Denizli'nin yorumları:

"Sallai, Torreira, Jakobs, Sara ve Barış Alper'le maça başlamadı. Galatasaray, 1-2 isim hariç hangi kadroyla çıkarsa çıksın, “şu yok” diyebileceğin birkaç futbolcu dışında başka isim yok. Hepsinin alternatifi var. Bir de Eyüpspor’la arasında inanılmaz bir güç farkı var. Galatasaray böyle bir statta kendi taraftarının önünde ligin düşme potasının içinde Eyüpspor'la oynuyor. Eyüpspor, Süper Lig takımı ama maç yapacak stadı yok taraftarı dersen parmakla sayılacak kadar az müthiş bir dengesizlik bu hem oyuna hem skora hem de tribünlere yansıyor."

"Aynı ayarda, eşdeğer iki golcü ve iki kaleci bir takımda sorundur. Golcülerin inanılmaz egoları vardır; diğer mevkilerden farklıdır. Eyüp maçıyla bunu değerlendiremeyiz."

"Singo bu akşam stoper oynarken sağ kanattan birkaç atağa çıktı. Galatasaray, güçlü bir kadroya sahip ve birbirini artık saha içinde tanıyan ve tamamlayan futbolculardan oluşan bir kadroya sahip. Bu, bir takım için büyük avantajdır."