Adalet Bakanı Gürlek: Meclis iradesiyle duruşmalar canlı yayınlanabilir

Adalet Bakanı Akın Gürlek, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Bakan Gürlek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"ADALETE İHTİYACI OLANLARIN BAKANIYIM"

Öncelikle olarak bu önemli görevi bana tevdi eden sayın Cumhurbaşkanımıza itimatları, takdir ve tensipleri için şükranlarımı arz etmek istiyorum. Yayımladığı mesajda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de hasseten teşekkür etmek istiyorum. Adalet yolunda milletimiz için hizmet edeceğiz. Heyecanlıyız, yeni projeler getireceğiz. Düne kadar İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak karşınızdaydım. Bu şehrin başsavcılığını yapmak bana nasip oldu. Beraber görev yaptığım mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi de sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle Adalet Bakanıyım. Bu makamın sahibi değil emanetçisiyim. Siyasi kimliğin dışında 86 milyon vatandaşımızın yanındayım. Hakka, hukuka kim ihtiyaç duyuyorsa onun yanındayım. Ben Türkiye'nin ve 86 milyon vatandaşın Adalet Bakanıyım. Adaletin hizmetçisiyim.

MECLİS'TE OLAYLI YEMİN TÖRENİ

Benim için farklı ortamdı. Sabah görev devir teslimi yaptık. Anayasa'nın 81. maddesi uyarınca usül işlem olarak yemin ediliyor. Yemin saati 15.30 olarak belirlenmişti. Meclis Başkanvekilimiz Bekir Bey'in odasına gittim. Bütün grup başkanvekillerimiz oradaydı. Çok samimi bir ortam vardı. Nezaketli ortam vardı. Herkes tebrik ve iyi niyet dileklerini ilettiler. Sayın İçişleri Bakanımızla Meclis kürsüsüne davet edildik. Daha sonraki olayları biliyorsunuz.

"MECLİS'İN BU KADAR KARIŞACAĞINI BİLMİYORDUM" Bunun örgütlü bir iş olup, olmadığını bilemem. Şahsım adına üzüldüm. Burası yüce Türk Meclisi. Burada Adalet Bakanı olarak kurum adına yemin yapıyoruz. Gazi Meclisimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu meclis. Şaşkınlık yaşadım, beni üzdü. Bekir Bey ilk isim olarak beni anons etti. Kürsüye çıktım. Metnin usülen okunması gerekiyordu. Birden bire orası karıştı. Milletin iradesi ile seçmiş olan milletvekillerinin görev yaptığı yer. Birden kürsüye saldırılar başladı. AK Parti Grup Başkanvekili arkadaşlarımız ve milletvekillerimiz beni dikkatli olma konusunda uyardılar. Bunlar keşke yaşanmasaydı. Kurumları yıpratmamız lazım. Orası milletin iradesinin tecelli ettiği TBMM. Bu olay saygın milletvekillerine yakışmadı. "CHP'LİLER DE SAMİMİYETLE TEBRİK ETTİ" Biz Meclis'e gelmeden önce Bekir Bey'in odasında bekledik. Orası samimi bir ortamdı. Orada CHP'lilerden tebrik edenler ordu. Nazik bir ortamdı. El sıkıştık. Burada samimi nazik, düzgün bir ortam vardı. Koridordan geçtikten sonra insanlar sizin üzerinize geliyor. Daha sonra gördüm bir kitapçık fırlatılmış. Benim şahsım önemli değil, nacizane bir insanım. Ama Meclis bizim gözbebeğimiz. Meclis'in, kurumların yıpratılmaması gerekiyor. Parlamentonun asıl görevi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre kanun yapmaktır. Ben Ali Mahir Bey'in 'Sizin için zor bir gün olacak' sözünü duymadı.

"HUKUKA KİMİN İHTİYACI VARSA BANA GELEBİLİR" Beni hakim olarak başsavcı vekili olarak arkadaşlar tanırlar. Kapım herkese açıktır. Parti gözetmeksizin. Hukuka kimin ihtiyacı varsa bana gelebilir. Burada Adalet Bakanlığını temsil ediyorum. Her zaman yardımcı olacağımız bir şey olursa herkesle görüşürüz. İBB SORUŞTURMASI NASIL BAŞLADI? Ben artık Adalet Bakanıyım. Yargılama aşaması başladı. Anayasamızın 138. maddesine göre mahkemelere kimse telkinde bulunamaz. Talimat v eremez. İddianamenin kabulüyle birlikte soruşturma tamamlandı, yargılama aşaması başladı. Cumhuriyet savcısı olarak suç var mı yok mu ona bakarız. İhbar ve şikayetler vardı. Bir kısım da CHP'nin kendi içinden başvurular vardı. Bütün savcıların görevi soruşturmayı makul şüphe üzerinde başlatır. Cumhuriyet savcısı makul şüphe üzerine soruşturmayı başlatmazsa görevi ihmal olur. Kimsenin şanı, şöhreti, unvanı bizi ilgilendirmiyor. İhbar ve şikayetlerle soruşturmayı başlattık. "İDDİANAMEYİ HERKES OKUYABİLİR" Cumhuriyet savcısı olarak soruşturmaya ihbar, şikayet ve parti içinden gelen şikayetlerle başladık. Daha sonra somut delillere ulaşmanız gerekiyor. MASAK raporları, telefon trafikleri, tanık beyanları, ihbarcı beyanları çerçevesinde oluyor soruşturmalar. Daha sonra delil durumuna göre savcılık ya kamu davası açar ya da takipsizlik kararı verir. İddianame kabul edildi ve herkes okuyor. Gizlilik kararı kalktı. Herkes okuyup yorumlayabiliyor.

REKLAM "SANIKLARIN LEHİNE OLAN DELİLLERİ DE TOPLADIK" Cumhuriyet savcısı ciddi iddia karşısında 'ben bunu işlemiyorum' deme lüksü yoktu. Çok ciddi iddialar vardı. Bunun üzerine gitmek gerekiyor. Para kuleleri dosyasını inceliyorduk. Oradaki şahıslar önemliydi. Daha sonra İBB dosyasında bu şahıslar yönetici olarak karşımıza çıktı. Bu şahıslar Beylikdüzü ekibi olduğu, eski belediye başkanı Ekrem Bey'le birlikte bir yerlere gelmiş olduğunu, özel olarak görev verildiğini fark ettik. Bunların bir kısmını yönetici, bir kısmını örgüt üyesi olarak nitelendirdik. Soruşturma gerçeği ortaya çıkarmak için başlar. Savcı hem sanık lehine hem de aleyhine delil toplamakla yükümlüdür. Takipsizlik kararı verdiğmiiz, tahliye ettiğimiz kişiler de oldu. Burada şahıslarla soruşturmayı karıştırmamak lazım. Ciddi deliller daha sonra maddi deliller ortaya çıktı. Biz aynı zamanda dosya kapsamında sanıkların lehine olan delilleri de topladık. Bunları ayırmak lazım. "AZİZ İHSAN AKTAŞ İDDİALARINI DELİLLENDİRDİ" Anayasa'nın 138. maddesi gereğince süreçlerle ilgili telkin ve talimatta bulunamam. İddianamede delillerimizi açıkça ortaya koyduk. Maddi deliller, MASAK raporları, HTS trafikleri, para hareketleri var. Aziz İhsan Aktaş'ın bir belediyeden alacağı var. 'Belediyeden alacağımı istiyorum benden rüşvet/komisyon istiyorlar' diyor. Biz de 'ispatla' diyoruz. Bu kez Aktaş 'Ankara'da otogarda görüştüler' diyor. Sonra ortak baz istasyonları alıyoruz. Balgat'taki banka şubesinden çekilen beyanı alıyor bakıyoruz, hakikaten çekilmiş. Hesap hareketlerinde rüşvet verildikten 5 dakika sonra Aziz İhsan Aktaş'ın hesabında para var. Bunlar zaten iddianamede var.

"GİZLİ TANIKLAR MAHKEME HUZURUNDA DA DİNLENECEK" 143 eylem var. Gizli tanık elbette tanık beyanıdır. Ama biz tek başına gizli tanık beyanıyla işlem yapmadık. Mahkeme o gizli tanıkları huzurda da dinleyecek. Tanıklar dinlediği sırada sanık müdafileri ve sanıkların doğrudan soru sorma hakkı var. Tanıkların beyanlarında avukatları da var. Bir gizli tanık 'Bana baskı yapıldı, zorla ifadem alındı' dediğini duydunuz mu? Bu gizli tanıklar mahkeme huzurunda da dinlenecek. 19 Mart'ta 40 Ağır Ceza Mahkemesi'nde dinlenecek. Mahkemeyi aracı kılmaksızın doğrudan soru sorma hakları var. Gizli tanığa baskı yapıldı diye bir şey yok. Yargılama aşamasında bunu göreceksiniz. REKLAM "HER İTİRAFÇI OLAN TAHLİYE EDİLMEDİ" Etkin pişmanlık önemli. Ceza indirim sebebi. Diyorlar ki, 'bu adam bu kadar yılla yargılanıyor, nasıl dışarıda?' diyorlar. Hakim indirim oranını kendisi belirler. Verdiği bilgiler faydalı mı, dosyaya katkı sağlıyor mu? Hakim bunu takdir eder. Erkan Yıldız kendisi başvurdu. Samimi olarak beyanda bulunduktan sonra tahliye oldu. Sonra etkin pişmanlık sayısı arttı. Her beyanda bulunanı, itirafta bulunanı bırakmadık. Bunun tek tek teyid edilmesi gerekiyor. Etkin pişmanlıkta bulunan X isimli şahıs 'Para verilirken ben oradaydım' diyor. Biz bunu HTS ile görüyoruz. Her itirafçı tahliye edilmedi.

"BEYANLAR TEK BAŞINA YETMİYOR, DELİL GEREKİYOR" Bizim TCK'da örgüt suçlarında etkin pişmanlık maddesi düzenlenmiş. Tek başına bulunması yetmiyor. Hakim ve savcının samimi olara inanmasına ve bilgilerin teyit edilmesi gerekiyor. Bu sadece ceza indirim sebebi. Mahkeme bu oranı belirliyor. Şahıs doğrudan beraat edecek için yapılan haberler ve algı yanlış. "MECLİS İRADESİYLE MAHKEME CANLI YAYINLANABİLİR" Mevzuatın izin vermesi gerekiyor. Şu an televizyonda canlı yayınlanmasına ilişkin düzenleme yok. Yüce Meclis karar verirse bu yapılır. Mahkeme salonları siyasi şov sahası değildir. Hakimler delillere ve vicdani kanaate göre karar verir. Mahkeme salonlarında siyasi propaganda yapılmaması gerekiyor. Hakimler, mahkemeler yüce Türk milleti adına karar verir. Önemli davalara baktım. Hakimler kesinlikle maddi delillere göre Türk milleti adına karar verir. "KANUNA GÖRE DURUŞMA SALONUNDA GÖRÜNTÜ ALINAMAZ" Büyük salonlarda da başkanlık yaptım. Katılımcı sayısının, sanık sayısının fazla olduğu salonlar. Görüntü almak kesinlikle suç. En son görüntü ortaya çıkınca Bakırköy Savcılığımız soruşturma başlattı. İçeri telefonun sokulmaması gerekiyor. Maalesef bunlar oluyor. Bu bir suç ve cezası var. Duruşma salonlarından görüntü alınamaz ve dışarıya verilemez. Bununla ilgili gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Görüntülerin dışarı alınması ve sosyal medyada propaganda malzeme yapılması yanlış ve suçtur.

"TUTUKLU-AVUKAT GÖRÜŞMESİNDE MEVZUAT EKSİĞİ VAR" Tutuklularla ilgili eksiklik var. Talimatlar dışarı çıkabiliyor. Talimatlar başka şüphelilere gidebiliyor. Burada mevzuat çalışması yapılması lazım. Tutuklu, avukatıyla diğerlerine talimat verebiliyor. "YARGI SÜRECİNDE YORUM YAPMAM MÜMKÜN DEĞİL" İddianame kabul edildi. Mahkeme değerlendirecek. Benim süreçle ilgili bir söylemde bulunmam hoş değil. O zaman çok ihtimam gösterdik. Şu anda yargılama süreci devam ederken bir şey söylemem hoş karşılanmaz. Yargılama işlerini mahkemeler yapıyor. Ekrem İmamoğlu ana dava başka mahkemede, casusluktan başka mahkemede yargılanıyor. Hakimler maddi delillere göre ve vicdani kanaatlerine göre kararını verirler. "SUÇ VASFI, DELİL DURUMU DEĞİŞEBİLİR" Cumhuriyet savcısının görevi hem lehe hem aleyhe deliller toplar. Zeydan Karalar herhalde sağlık sorunları, delil durumuyla mahkeme tarafından tahliye edildi. Tahliyeler olur mu olmaz mı bizim konumuz değil. Suç vasfı, delil durumu değişebilir. Bunlar olabilir. FUTBOLDA BAHİS VE ŞİKE SORUŞTURMASI Ruhsatsız silah ve yasa dışı bahislerle ilgili sıkıntılar vardı. Bu konuda yasal düzenleme yapıldı. Şu an anlık olarak olayları takip ediyoruz. Şiddet olaylarında azalma oldu. Yasadışı bahis gerçekten milletimizin kanayan yarası. Gençlerimiz, aileler bu illetten kurtulmak istiyor. Geçen mahkemede bir kâtip intihar etti. Bu konuda büyük operasyonlar yaptığımızı düşünüyorum. Şu an Adalet Bakanlığı olarak da sorunun üzerine gideceğiz. Yasadışı bahis şirketleri sürekli teknolojiyi takip ediyorlar. Sürekli yöntem değişiyor. Bir siteyi kapatıyoruz iki dakika sonra sitenin sonuna nokta işareti konulup, yeniden açılıyor. Kaynağın tamamını kurutmak lazım.

"YASA DIŞI BAHİSİN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ" Futbolda şike meselesinde önemli operasyonlar yaptık. Şahısların unvanlarına, kim olduklarına bakmadık. Burada çok hassas çalışmalar yürüttük. Sadece Futbol Federasyonu'nun gönderdiği tüzükle değil MASAK raporu, HTS telefon trafiğine baktık. Bir futbolcunun bahis oynaması kanunlarımıza göre suç değil. Disiplin cezası gerektirebiliyro. Bunun şike ve teşvik olabilmesi için kendi maçında olması lazım, bu da yetmiyor, para hareketi olması lazım. İstanbul Adliyesi'nde özel bir büro var. Yasadışı bahis konusunda şunu sözünü veriyorum, bu işin kökünü kazıycağız. "AİLELER EKMEĞİNİ YASA DIŞI BAHİSE YATIRIYOR" Yasadışı bahis şirketleri yurt dışındı. Daha önce çalışmamız vardı 2 kişi hakkında. CMK 127. maddesinde de savcılık el koyma kararı verdi. Bunu uygulamak da önemli. Teter hesabındaki paraya el koydu, Türkiye'ye getirip Hazine'ye kazandırdık. Yasadışı bahis paraları Türkiye'ye kayıt dışı olarak geliyor. Daha sonra bu paralar mafyaya gidiyor. Cumhurbaşkanlığı Yardımcımız başkanlığında bir komisyon kuruldu. Adalet Bakanlığım sürecinde de bu işin üstüne gideceğim. Aileler ekmeğini yasadışı bahise yatırıyor. Bunu kurutmamız gerekiyor.

"YASA DIŞI BAHİS YURT DIŞINDA DA KANAYAN YARA" Terörizmin Finansmanı ve Aklama diye bürolar kuruldu adliyelerde. Buradaki arkadaşlar gerçekten ehil, konulara vakıf. Bu paralar Türkiye'ye getiriliyor ve getirildikten sonra müsadere ediliyor. İlk başta öğrenci hesaplarını kullanıyorlardı. Bu operasyonlar yapılınca yeni sisteme geçirdiler. Ödeme araçları komisyonlar alıyor. Ödeme aracı şirketlerine el koyup, kayyum atadık. Yeni yöntemler belirliyorlar. Onların da üzerine gidiyoruz. Bu yurt dışında da kanayan yara. Burada Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında Maliye Bakanımızın da katıldığı birim kuruldu. Gerekli adımlar atılıyor yurt dışındaki paralarla ilgili olarak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olarak 2025 yılında devlet lehine 80 milyar TL Hazine'ye irad kaydedildi. ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI Adalet olmadan kalkınma olmaz. Eğer bir suç varsa bütün savcı arkadaşlarım bunun üzerine gitmek zorunda. Yasadışı bahis, yolsuzluk, uyuşturucu operasyonlarını yaptık. Sağolsun İçişleri, emniyet, jandarma, kolluk canla başla çalışıyor. Biz özellikle adalet kavramının ayaklarını oturtmak istiyoruz. Şu an gri listeden çıkma noktasına geldik.

"UYUŞTURUCUDA BARONLARA ULAŞTIK" Uyuşturucu bu ülkenin en büyük sorunu. Anneler ve babalar bana geliyor. 'Evladımızı kurtar' dediler. Adalet Bakanlığı döneminde de bu illetten kurtulmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İçicilik, ticaret, temin etmek, bulundurmak ve teşvik etmek var. TCK'nun 191. maddesinde 'içicilik' suçu var. Kanun 'Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenebilir' deniyor. Tedavi sürecini ihmal ederse veya tekrar içicilikten ceza alırsa hapse giriyor. Genelde torbacı diye tabir ettiğimiz kişi var. Onun altında uyuşturucuyu dağıtan kişi var. Normalde içicilere operasyon yaptık. İçicilerden dağıtan kişiye, oradan torbacıya oradan ana dağıtıcıya ulaştık. 4 tane İstanbul'un en büyük ana dağıtıcısına ulaştık. Dağıtcı, torbacı, ana torbacı ve İstanbul'da ana dağıtıcı. Daha sonra barona ulaşıyorsunuz. Çetin Gören baron. Naci Yılmaz'ı bulduk. Bu şekilde ilerliyor. Biz kişilerin ünlü olup olmadıklarına bakmıyoruz. Emniyet ve jandarma çok iyi çalışıyor. Bunun kökünü kazıyacağız. "CUMA GÜNÜ EVLERE GİRİLİP SALI'YA KADAR KALIYORLAR İstanbul Başsavcılığı döneminde şuna kesinlikle müsaade etmedim. İstanbul'da üç gün boyunca parti yapılıyor. Cuma günü eve gidip Salı'ya kadar evde kalıyorlar. Gayriahlaki ilişkiler var. Sadece kullanıcıları değil organizasyonu sağlayanları, teşvik edenleri, temin edenleri, bulunduran, yer ve imkan sağlayanları alıyoruz. Bunların hepsinin alınma sebepleridir. Bunların hepsinin bir hikâyesi var. Uyuşturucuda mücadelede sonuna kadar gideceğiz. Aileler çocuklarının uyuşturucu kullanmasından dolayı çok üzgünler. Bu sürecin sonuna kadar gideceğiz. Hem cezalandırma hem ıslah ve rahabilitasyon anlamında. Rehabilitasyon merkezleri var bu konuda. İnşallah topluma kazandıracağız.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMIZLA MÜŞTEREK ÇALIŞACAĞIZ" Sistem alttan üste giden operasyon. Çok büyük baronu yakaladık. Baronlarla da mücadele ediliyor. Bunlar sürekli yöntem değiştiriliyor. Sayın İçişleri Bakanımızla ilk görüşmemizde uyuşturucuda mücadelede birlikte hareket etmekte hemfikir. Uyuşturucuyu artık dünya kabul ediyor. 6 kişi bize Dubai'den iade edildi. Bu sadece benim değil devletin politikası. Özellikle emniyet, jandarma, İçişleri Bakanlarımıza, Adalet Bakanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Uyuşturucu ile mücadelede üzerine koyarak gideceğiz. İstanbul'un merkezinde bir villada böyle bir şeyler oluyorsa benim ve savcının suçu görmeme gibi lüksü yoktur. Gerekli müdahaleyi yaptık. Şoför ve barmenler itirafçı oldu. "TEŞHİRCİLİK KANUNDA SUÇTUR" Kanunumuzda teşhircilik diye bir suç var. Burada farklı bir amaç var. Buradan hayatını idame ettiriyor ve insanları tuzağa düşürüyorlar. Yeni dönemde sosyal medyadan bunun propagandası yapılıyorsa, gençler tuzağa düşürülüyorsa bu konuda genel ahlaka karşı işlenen suçlar kapsamında hassasiyeti göstereceğiz. "SOSYAL MEDYAYLA İLGİLİ ÇALIŞMAYA ÖNEM VERİYORUM" Sosyal medyada çok bilgi kirliliği var. Yargılamalar yapılıyor, hükümler veriliyor. Hakim ve savcı arkadaşlarımız linç ediliyor. Sosyal medyayla ilgili bir yasa çalışması var. Bir şahıs orada yazı yayınlanacaksa kesinlikle kimliği doğru olacak. Sahte hesapla bunu yapamayacaklar.