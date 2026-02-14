Domenico Tedesco 61 yıllık tarihi rekoru egale etti!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor karşısında elde edilen 3-2'lik galibiyetle tarihi rekora ortak oldu. İtalyan teknik adam, sarı-lacivertli takımla çıktığı 19 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmezken, bu alanda Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Oscar Hold'un rekorunu egale etti.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 yenerken, teknik direktör Domenico Tedesco da tarihe geçmeye bir adım daha yaklaştı.
Sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 19 Süper Lig maçında mağlup olmayan İtalyan teknik adam, tarihi bir rekoru egale etmeyi başardı.
Tedesco, bu istatistiğiyle Fenerbahçe'nin eski hocası Oscar Hold'un rekoruna ortak oldu.
41 yaşındaki teknik adam, 19 lig maçının 13'ünü kazanırken, 6 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Oscar Hold ise Ekim 1964 - Şubat 1965 arasında çıktığı 19 maçta mağlubiyet yüzü görmemişti.
Fenerbahçe, gelecek hafta oynayacağı Kasımpaşa maçını kaybetmemesi halinde Domenico Tedesco, 61 yıllık rekorun tek başıan sahibi olacak.