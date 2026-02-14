Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco 61 yıllık tarihi rekoru egale etti! - Fenerbahçe Haberleri

        Domenico Tedesco 61 yıllık tarihi rekoru egale etti!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor karşısında elde edilen 3-2'lik galibiyetle tarihi rekora ortak oldu. İtalyan teknik adam, sarı-lacivertli takımla çıktığı 19 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmezken, bu alanda Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Oscar Hold'un rekorunu egale etti.

        14.02.2026
        1

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 yenerken, teknik direktör Domenico Tedesco da tarihe geçmeye bir adım daha yaklaştı.

        2

        Sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 19 Süper Lig maçında mağlup olmayan İtalyan teknik adam, tarihi bir rekoru egale etmeyi başardı.

        3

        Tedesco, bu istatistiğiyle Fenerbahçe'nin eski hocası Oscar Hold'un rekoruna ortak oldu.

        4

        41 yaşındaki teknik adam, 19 lig maçının 13'ünü kazanırken, 6 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

        5

        Oscar Hold ise Ekim 1964 - Şubat 1965 arasında çıktığı 19 maçta mağlubiyet yüzü görmemişti.

        6

        Fenerbahçe, gelecek hafta oynayacağı Kasımpaşa maçını kaybetmemesi halinde Domenico Tedesco, 61 yıllık rekorun tek başıan sahibi olacak.

