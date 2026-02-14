Canlı
        Manisa haberleri: Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı

        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!

        Manisa'da, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, 83 yaşındaki Ercan Özer, tartıştığı 72 yaşındaki Emine Özer'i uyuduğu sırada boğazını keserek öldürdü. Torununu arayıp, "Babaannenizi öldürdüm" diyen yaşlı adam, adrese gelen polis ekiplerine teslim oldu. Mahalle sakinleri büyük şok yaşadı

        Giriş: 14.02.2026 - 14:10 Güncelleme: 14.02.2026 - 14:10
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaşanan kadın cinayeti kan dondurdu.

        İKİ ÇOCUKLARI VARDI

        Topçuasım Mahallesi 3505 Sokak’taki bir apartmanda ikamet eden Ercan Özer (83) ile eşi Emine Özer (72) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        UYURKEN EŞİNİ KATLETTİ

        DHA'daki habere göre tartışmanın ardından Ercan Özer, yatağında uyumakta olan eşini bıçakla boğazından keserek öldürdü.

        "BABAANNENİZİ ÖLDÜRDÜM" TELEFONU

        Cinayetin ardından torununu arayarak, "Babaannenizi öldürdüm" diyen yaşlı adam, olay mahalline gelen polis ekiplerine teslim oldu.

        MAHALLELİ ŞOK YAŞADI

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Emine Özer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, mahalle sakinleri de büyük şok yaşadı.

