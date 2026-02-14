Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.180,69 %0,00
        DOLAR 43,6894 %0,02
        EURO 51,8664 %-0,02
        GRAM ALTIN 7.075,98 %2,56
        FAİZ 35,79 %0,03
        GÜMÜŞ GRAM 108,35 %3,14
        BITCOIN 69.593,00 %1,06
        GBP/TRY 59,6698 %0,17
        EUR/USD 1,1868 %-0,03
        BRENT 67,75 %0,34
        ÇEYREK ALTIN 11.569,22 %2,56
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanlığı'ndan 'Ramazan' açıklaması: İndirim uygulamaları artırılacak - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanlığı'ndan 'Ramazan' açıklaması: İndirim uygulamaları artırılacak

        Ticaret Bakanlığı, gıda toptan ve perakende sektörlerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde, temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat istikrarının korunması, kampanyalar ve indirim uygulamalarının artırılması, gıda ürünleri arz sürekliliğinin sağlanması ve fırsatçılığa meydan verilmemesi hususlarında mutabakat sağladı. Bakanlık, haksız fiyat artışı ve stokçuluğa karşı denetimlerin sıkılaştırılacağını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 10:57 Güncelleme: 14.02.2026 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ticaret Bakanlığı'ndan 'Ramazan' açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayının yaklaşmasıyla, vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ve kolay ulaşmalarını temin etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü bildirildi.

        Bu çerçevede, gıda toptancı kuruluşları, yerel market yöneticileri, zincir marketlerin üst yönetimleri, sektör temsilcileri ve ilgili meslek odalarıyla bir dizi görüşmeler yapıldığı aktarılan açıklamada, "Görüşmelerde, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde, vatandaşlarımızın lehine fiyat istikrarının korunması, kampanyalar ve indirim uygulamalarının artırılması, gıda ürünleri arz sürekliliğinin sağlanması ve fırsatçılığa meydan verilmemesi hususlarında mutabakat sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.

        DENETİMLER DAHA SIKI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK

        Şartlar dahilinde, gıda erişimini daha ekonomik kılacak tedbirlerin hayata geçirilmesi yönünde gerekli adımlar atıldığına işaret edilen açıklamada, önceliklerinin vatandaşların sofrasını koruyarak, piyasadaki arz ve talep dengesini sağlamak ve kutsal ramazan ayının huzur iklimine gölge düşürülmesine izin vermemek olduğu belirtildi.

        Ticaret ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının, işbirliğinde yapılan yoğun denetimlerin söz konusu ayda, daha sıkı şekilde devam edeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ramazan ayı boyunca piyasalar yakından kontrol edilecek, haksız fiyat artışı, stokçuluk ve spekülatif girişimlere karşı denetimler kararlılıkla sürdürülecektir. Vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışı ve haksız ticari uygulamalarla karşılaşmaları halinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Ticaret Bakanlığımızın Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirim Uygulaması, Ticaret il müdürlüklerimiz ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı aracılığıyla durumu bildirmeleri önem arz etmektedir. İlgili başvurular titizlikle incelenecek, gerekli idari işlemler ivedilikle tesis edilmektedir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Balıkesirde yapı malzemeleri deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Balıkesir'de yapı malzemeleri deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Ağır Sanayi Bölgesi Gümüşçeşme Mahallesindeki bir yapı malzemesi firmasına ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ege ve Akdeniz'de 4 kenti sel vurdu!
        Ege ve Akdeniz'de 4 kenti sel vurdu!
        TÜRMOB depremzedelere erteleme istedi
        TÜRMOB depremzedelere erteleme istedi
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Antalya-Manchester uçağında yolcu kavgası kamerada
        Antalya-Manchester uçağında yolcu kavgası kamerada
        Kahveci Dağı'nda sır olay! Şüpheli ölümde aileden cinayet iddiası!
        Kahveci Dağı'nda sır olay! Şüpheli ölümde aileden cinayet iddiası!
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        21 il için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        21 il için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Fenerbahçe Beko'dan Yunanistan'da tarihi zafer!
        Fenerbahçe Beko'dan Yunanistan'da tarihi zafer!
        "Juventus öncesi güzel bir gece oldu!"
        "Juventus öncesi güzel bir gece oldu!"
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!