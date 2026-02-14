Antalya-Manchester uçağında yolcu kavgası kamerada

Olay, dün gece saatlerinde Jet2 havayolunun LS896 sefer sayılı Antalya-Manchester uçağında meydana geldi. Antalya'dan havalanan uçakta iddiaya göre ırkçı söylemler nedeniyle yolcular arasında tartışma çıktı.

KAVGAYA KARIŞAN 2 YOLCU BRÜKSEL'DE GÖZALTINA ALINDI

Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Kabin ekibinin müdahalesine rağmen kavganın sürmesi üzerine pilot, Brüksel Havalimanı'na acil iniş yaptı. Kavgaya karışan 2 yolcu polis tarafından gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; 2 yolcu da havayolu şirketi tarafından uçuşlardan ömür boyu men edildi. Kavga anı ise başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

"2 YOLCUYU ÖMÜR BOYU CEZALANDIRIYORUZ"

Jet2 havayolundan olayla ilgili yapılan açıklamada, "Antalya-Manchester seferimiz LS896, iki yolcunun korkunç davranışları nedeniyle Brüksel’e yönlendirildi. Bu iki yolcu polis tarafından uçaktan indirildi ve uçuşumuz Manchester'a devam etti. Söz konusu yolcuları ömür boyu uçuş yasağıyla cezalandırıyoruz. Ayrıca bu yönlendirme nedeniyle oluşan tüm masrafları kendilerinden tahsil edeceğiz. Aile dostu bir havayolu olarak yolcu huzurunu bozan davranışlara sıfır tolerans gösteriyoruz" ifadeleri kullanıldı.