Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Uyumadan önce su içmek faydalı mı zararlı mı? İşte bilinmeyen etkileri

        Uyumadan önce su içmek faydalı mı zararlı mı? İşte bilinmeyen etkileri

        Birçok kişi gece susuz kalmamak için yatmadan önce su içiyor. Ancak fazla tüketim, fark edilmeden uyku kalitesini düşürebilir. Peki doğru miktar ne? İşte yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2026 - 09:30 Güncelleme: 14.02.2026 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gece sık uyanıyorsanız sebebi düşündüğünüzden daha basit olabilir. Yatmadan önce su içmek masum görünse de bazı kişiler için risk oluşturabiliyor. İşte bilinmesi gerekenler…

        Su içme alışkanlığı kazanmanın püf noktaları!
        Su içme alışkanlığı kazanmanın püf noktaları!
        Hangi bitki çayı ne işe yarıyor?
        Hangi bitki çayı ne işe yarıyor?

        DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR VE GERÇEKLER

        Geceleri başucumuzda duran bir bardak su… Kimi için vazgeçilmez bir alışkanlık, kimi için ise “acaba zararlı mı?” sorusunu akıllara getiren bir tereddüt. Peki yatmadan önce su içmek gerçekten sağlığı olumsuz etkiler mi, yoksa bu endişe abartılı mı? İşte bilimsel veriler ışığında merak edilen tüm detaylar…

        REKLAM

        GECE SU İÇMEK BÖBREKLERİ YORAR MI?

        Toplumda en sık dile getirilen iddialardan biri, gece su içmenin böbrekleri fazladan çalıştırdığı yönünde. Oysa sağlıklı bireylerde böbrekler günün her saati görevini yerine getirir.

        Uzmanlara göre, yatmadan önce makul miktarda su içmek böbreklere zarar vermez. Ancak aşırı miktarda sıvı tüketimi gece boyunca sık idrara çıkmaya neden olabilir. Bu durum da uyku kalitesini düşürebilir.

        Kronik böbrek hastalığı, kalp yetmezliği ya da sıvı kısıtlaması gerektiren bir sağlık sorunu olan kişilerin ise doktor tavsiyesine göre hareket etmesi gerekir.

        GECE SU İÇMEK UYKU KALİTESİNİ BOZAR MI?

        Yatmadan hemen önce fazla miktarda su içmek, gece boyunca birden fazla kez tuvalete gitmeye yol açabilir. Tıpta bu durum “noktüri” olarak adlandırılır.

        Sık uyanmalar ise derin uyku evresini bölebilir. Özellikle hafif uyuyan kişilerde bu durum sabah yorgun uyanmaya sebep olabilir.

        Ancak burada belirleyici olan miktardır. Küçük bir bardak su genellikle ciddi bir sorun yaratmazken, büyük hacimli sıvı tüketimi uyku konforunu azaltabilir.

        REKLAM

        YATMADAN ÖNCE SU İÇMENİN FAYDALARI VAR MI?

        Sanılanın aksine, gece su içmenin bazı olumlu etkileri de olabilir:

        - Gece boyunca oluşabilecek susuzluğu önler

        - Sabah ağız kuruluğunu azaltabilir

        - Vücudun sıvı dengesini destekler

        - Özellikle sıcak havalarda gece dehidrasyon riskini düşürür

        Uzmanlar, gün içinde yeterince su tüketmeyen kişilerin susuz kalma riskinin daha yüksek olduğunu vurguluyor. Bu nedenle asıl önemli olan, su tüketimini gün içine dengeli biçimde yaymak.

        REKLAM

        HANGİ DURUMLARDA DİKKATLİ OLUNMALI?

        Bazı kişiler için gece su tüketimi daha hassas bir konu olabilir:

        - Prostat büyümesi olan erkekler

        - İdrar yolu enfeksiyonu yaşayanlar

        - Hamileler

        - Diyabet hastaları

        - Kalp ve böbrek rahatsızlığı olan bireyler

        Bu gruplarda gece sık idrara çıkma daha belirgin olabilir. Eğer gece uyanmaları yaşam kalitesini etkiliyorsa, bir uzmana danışmak önemlidir.

        UZMANLARDAN ALTIN TAVSİYE: SUYU GÜNE YAYIN

        Beslenme ve uyku uzmanlarının ortak görüşü net: Su tüketiminin büyük kısmı gün içinde tamamlanmalı.

        Yatmadan hemen önce aşırı sıvı alımı yerine, akşam saatlerinde kontrollü tüketim öneriliyor. Özellikle uyumadan 1–2 saat önce sıvı alımını azaltmak, gece kesintisiz uyku için faydalı olabilir.

        ZARARLI MI, DEĞİL Mİ?

        Yatmadan önce su içmek tek başına zararlı değildir. Asıl mesele miktar ve kişisel sağlık durumudur.

        Sağlıklı bireylerde makul düzeyde su tüketimi risk oluşturmaz. Ancak aşırıya kaçmak, uykunun bölünmesine neden olabilir.

        Kısacası, su düşman değil… Doğru zamanda ve doğru miktarda tüketildiğinde vücudun en büyük dostlarından biri olmaya devam ediyor.

        Görsel Kaynak: istockphoto - shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO

        13 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 13 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle uygulanacak cezalar arttırıldı. Sa...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Kahveci Dağı'nda sır olay! Şüpheli ölümde aileden cinayet iddiası!
        Kahveci Dağı'nda sır olay! Şüpheli ölümde aileden cinayet iddiası!
        21 il için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        21 il için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Antalya-Manchester uçağında yolcu kavgası kamerada
        Antalya-Manchester uçağında yolcu kavgası kamerada
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        "Juventus öncesi güzel bir gece oldu!"
        "Juventus öncesi güzel bir gece oldu!"
        Fenerbahçe Beko'dan Yunanistan'da tarihi zafer!
        Fenerbahçe Beko'dan Yunanistan'da tarihi zafer!
        Bakan Gürlek: Alo Adalet Hattı geliyor
        Bakan Gürlek: Alo Adalet Hattı geliyor
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        Galatasaray sahasında doludizgin!
        Galatasaray sahasında doludizgin!
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        "İki takım arasında inanılmaz güç farkı var!"
        "İki takım arasında inanılmaz güç farkı var!"
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı