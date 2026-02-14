Uyumadan önce su içmek faydalı mı zararlı mı? İşte bilinmeyen etkileri

Gece sık uyanıyorsanız sebebi düşündüğünüzden daha basit olabilir. Yatmadan önce su içmek masum görünse de bazı kişiler için risk oluşturabiliyor. İşte bilinmesi gerekenler…

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR VE GERÇEKLER

Geceleri başucumuzda duran bir bardak su… Kimi için vazgeçilmez bir alışkanlık, kimi için ise “acaba zararlı mı?” sorusunu akıllara getiren bir tereddüt. Peki yatmadan önce su içmek gerçekten sağlığı olumsuz etkiler mi, yoksa bu endişe abartılı mı? İşte bilimsel veriler ışığında merak edilen tüm detaylar…

GECE SU İÇMEK BÖBREKLERİ YORAR MI?

Toplumda en sık dile getirilen iddialardan biri, gece su içmenin böbrekleri fazladan çalıştırdığı yönünde. Oysa sağlıklı bireylerde böbrekler günün her saati görevini yerine getirir.

Uzmanlara göre, yatmadan önce makul miktarda su içmek böbreklere zarar vermez. Ancak aşırı miktarda sıvı tüketimi gece boyunca sık idrara çıkmaya neden olabilir. Bu durum da uyku kalitesini düşürebilir.

Kronik böbrek hastalığı, kalp yetmezliği ya da sıvı kısıtlaması gerektiren bir sağlık sorunu olan kişilerin ise doktor tavsiyesine göre hareket etmesi gerekir.

GECE SU İÇMEK UYKU KALİTESİNİ BOZAR MI? Yatmadan hemen önce fazla miktarda su içmek, gece boyunca birden fazla kez tuvalete gitmeye yol açabilir. Tıpta bu durum "noktüri" olarak adlandırılır. Sık uyanmalar ise derin uyku evresini bölebilir. Özellikle hafif uyuyan kişilerde bu durum sabah yorgun uyanmaya sebep olabilir. Ancak burada belirleyici olan miktardır. Küçük bir bardak su genellikle ciddi bir sorun yaratmazken, büyük hacimli sıvı tüketimi uyku konforunu azaltabilir. YATMADAN ÖNCE SU İÇMENİN FAYDALARI VAR MI? Sanılanın aksine, gece su içmenin bazı olumlu etkileri de olabilir: - Gece boyunca oluşabilecek susuzluğu önler - Sabah ağız kuruluğunu azaltabilir - Vücudun sıvı dengesini destekler - Özellikle sıcak havalarda gece dehidrasyon riskini düşürür Uzmanlar, gün içinde yeterince su tüketmeyen kişilerin susuz kalma riskinin daha yüksek olduğunu vurguluyor. Bu nedenle asıl önemli olan, su tüketimini gün içine dengeli biçimde yaymak. HANGİ DURUMLARDA DİKKATLİ OLUNMALI? Bazı kişiler için gece su tüketimi daha hassas bir konu olabilir: - Prostat büyümesi olan erkekler - İdrar yolu enfeksiyonu yaşayanlar - Hamileler - Diyabet hastaları - Kalp ve böbrek rahatsızlığı olan bireyler Bu gruplarda gece sık idrara çıkma daha belirgin olabilir. Eğer gece uyanmaları yaşam kalitesini etkiliyorsa, bir uzmana danışmak önemlidir. UZMANLARDAN ALTIN TAVSİYE: SUYU GÜNE YAYIN Beslenme ve uyku uzmanlarının ortak görüşü net: Su tüketiminin büyük kısmı gün içinde tamamlanmalı. Yatmadan hemen önce aşırı sıvı alımı yerine, akşam saatlerinde kontrollü tüketim öneriliyor. Özellikle uyumadan 1–2 saat önce sıvı alımını azaltmak, gece kesintisiz uyku için faydalı olabilir. ZARARLI MI, DEĞİL Mİ? Yatmadan önce su içmek tek başına zararlı değildir. Asıl mesele miktar ve kişisel sağlık durumudur.