Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Trafik Son dakika: MHP'li Halil Öztürk'ten Sanayi Bakanlığı'na "şok emici" tampon çağrısı

        MHP'li Halil Öztürk'ten Sanayi Bakanlığı'na "şok emici" tampon çağrısı

        MHP'li Halil Öztürk, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na çağrıda bulunarak; arkadan çarpmalı trafik kazalarında ölümlü riskinin en aza indirilmesi için, TIR, kamyon gibi ağır tonajlı araçlara şok emici tampon uygulamasının zorunlu hale getirilmesini istedi.

        Giriş: 14.02.2026 - 14:45 Güncelleme: 14.02.2026 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Şok emici" tampon çağrısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, TIR, kamyon çekici gibi ağır tonajlı araçlara "darbe sönümleyici/şok emici" tamponların takılmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiği çağrısı yaptı. MHP'li Öztürk, Kara Yolları Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılı verilerine göre; arkadan çarpma kaynaklı 10 bin 306 trafik kazasının meydana geldiğini ve 527 kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

        MHP Kırıkkalem Milletvekili Halil Öztürk, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na çağrı yaparak, ağır tonajlı araçlara şok emici tampon yerleştirilmesi için yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

        2024'TE 10 BİN 306 KAZA VE 527 CAN KAYBI

        Resmi kaza verilerine dikkat çeken Öztürk, "Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağında 2024 yılı verilerinde, “arkadan çarpma” kaynaklı ölümlü–yaralanmalı kaza sayısı 10.306 olarak yer alırken; bu kazalarda 527 vatandaşımız hayatını kaybetti, 19.313 kişi yaralandı. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün aylık bülteninde, 2025 yılı genelinde “Arkadan Çarpma: 33.326” kaydı yer alıyor" dedi.

        REKLAM

        ABD, KANADA VE İNGİLTERE'DEN ÖRNEKLER

        MHP'li Öztürk; şok emici tampon uygulamalarının ABD, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerde yasal zorunluluk olduğuna işaret etti. Öztürk, "ABD’de römork ve yarı römorkların arka korumasına ilişkin standartlarda “arka darbe korumasının yeterli dayanım ve enerji yutma sağlaması” hedefleniyor; teknik çerçeveler, altına giriş (underride) riskini azaltacak performans kriterlerine dayanıyor. Benzer şekilde Kanada’da arka koruma donanımı için enerji absorpsiyonu ölçümüne dayalı test metodolojisi tanımlanmış durumda" ifadelerini kullandı. İngiltere'de ise, belirli ağır araçlarda yan koruma ve sürücünün görüşünü artıran ekipmanların zorunlu tutulduğu “Daha Güvenli Kamyon Programı” ile güvenlik standardının sadece kâğıt üstünde bırakılmadığını belirtti.

        BAKANLIĞA ÇAĞRI

        MHP’li Öztürk, çok sayıda ölüme neden olan büyük tonajlı araçlara arkadan çarpma kazalarında kayıpların azaltılması için, 17 Ocak 2008 tarihli “Motorlu Araçlar ve Römorklarının Yakıt Depoları ve Arka Koruma Donanımlarına Dair Tip Onayı Yönetmeliği”nde değişiklik yapılması çağrısında bulundu.

        Öztürk, "Arka koruma donanımı, araç altına girişini önleyecek şekilde yeniden tanımlanmalı. Sadece “var/yok” denetimi değil, darbe sönümleme/enerji yutma gibi performans kriterleri mevzuata girmeli" dedi.

        MHP'li Öztürk, "Uygun kredi, vergi avantajı, sigorta primlerinde iyileştirme gibi araçlarla küçük ölçekli taşımacıların sisteme uyumu hızlandırılabilir" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Osmaniye'de Süleyman mührü ve Tevrat içeren tarihi yazıt ele geçirildi

        OSMANİYE'de 12'nci yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü bulunan ve Tevrat içeren yaklaşık 4 metre uzunluğunda rulo şeklinde yazıt ele geçirildi. Tarihi eseri 1 milyon dolara satmak isteyen 3 kişi gözaltına alındı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ticaret Bakanlığı'ndan 'Ramazan' açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan 'Ramazan' açıklaması
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        TÜRMOB depremzedelere erteleme istedi
        TÜRMOB depremzedelere erteleme istedi