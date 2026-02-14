Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa DOÇENTİN SIR ÖLÜMÜ! Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna 10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti - Son dakika Rize haberi | Son dakika haberleri

        Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna 10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti

        Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna evinin 10'uncu katındaki balkondan düşerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 13:35 Güncelleme: 14.02.2026 - 13:35
        Rize'de 10'uncu kattaki evinin balkonundan düştüğü iddia edilen akademisyen yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna (44), Fener Mahallesi'nde bir binanın 10'uncu katındaki dairesinin balkonundan beton zemine düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, iki çocuk annesi Turna'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, Rize Adli Tıp Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden Turna için taziye mesajı yayımlandı.

        Mesajda, "Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna vefat etmiştir. Öğretim üyemize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve üniversitemiz camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

