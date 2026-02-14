Canlı
        Haberler Dünya Fransa lideri Macron: Avrupa jeopolitik güç olmalı | Dış Haberler

        Fransa lideri Macron: Avrupa jeopolitik güç olmalı

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Münih Güvenlik Konferansı'nda kritik açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında barış müzakerelerinde Avrupalılar olmadan barışın sağlanamayacağını belirten Macron, Avrupa'nın daha güçlü olması ve jeopolitik bir güce dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Dijital platformlarla ilgili de konuşan Macron, algoritmaların daha şeffaf olması gerektiğini söyledi.

        Giriş: 14.02.2026 - 11:35 Güncelleme: 14.02.2026 - 11:35
        Macron: Avrupa jeopolitik güç olmalı
        Macron, 62. Münih Güvenlik Konferansı’nda (MSC) yaptığı konuşmada, daha güçlü bir Avrupa'nın, ABD dahil müttefikleri için de daha iyi olacağını söyledi.

        Avrupa'nın son zamanlarda göz ardı edildiğinin altını çizen Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) eskiyen ve geçerliliğini yitirmiş bir kuruluş olduğu yönde eleştiriler aldığına işaret etti.

        Macron, "Rakiplerimiz hariç herkes bize güçlenmemiz gerektiğini söylüyor. Ve bazen de anlamsız bir şekilde bizler de kendi kendimize engel teşkil ediyoruz. Bunu çözüme kavuşturmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

        Ukrayna'nın Avrupalıların en büyük meselesi olduğunu vurgulayan Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da "barışı" sağlama isteğini desteklediğini dile getirdi.

        Macron, bu barışa yaklaşmakta olduklarına değinerek, "Barış şekillenmeye başlarken, Rusya sivillerin yanı sıra stratejik ve kritik altyapılara saldırmaya devam ediyor." diye konuştu.

        Rusya'nın taleplerine boyun eğmeme ve bu ülkeye yönelik baskıyı artırma beklentisini paylaşan Macron, "Rusya, NATO'nun genişlemesine karşı mücadele ettiğini iddia ediyordu. Sonuç, İsveç ve Finlandiya NATO'ya katıldı. Şimdi Avrupa büyük çapta silahlanıyor." ifadelerini kullandı.

        "Avrupalılar olmadan barış olmayacak"

        Macron, "Bazı devlet ve hükümet başkanlarının, Ukrayna'yı Rusya'nın koşullarını kabul etmeye çağırdığını görüyorum. Bu stratejik bir hata." şeklinde konuştu.

        Rusya’nın "gölge filosunu" hedef almaya devam etmek gerektiğini söyleyen Macron, şöyle devam etti:

        "Avrupalılar olmadan barış olmayacak. Avrupalılar olmadan müzakere edemeyeceksiniz, bundan emin olun. Biz masada olmazsak, Ukraynalılar masada olmayacak."

        Ukrayna ve ABD ile birlikte Rusya ile şeffaf bir iletişim kanalı oluşturulması gerektiğini vurgulayan Macron, "Çözümün bir parçasıyız, bu nedenle (barış) görüşmelerine dahil edilmeliyiz." dedi.

        "Avrupa'nın jeopolitik bir güce dönüşmesi gerekiyor"

        Macron, "Sınırlarında agresif bir Rusya varken, Avrupa'nın nasıl bir geleceği olabilir? Şu anda bu sorunumuz var." ifadelerini kullanarak, kritik mineraller, silahlanma, teknoloji alanlarında bağımsız bir Avrupa istediğinin altını çizdi.

        "Avrupa'nın jeopolitik bir güce dönüşmesi gerekiyor." diyen Macron, yaklaşan farklı seçimler kapsamında Avrupa ülkelerini "egemenliklerini ve demokrasilerini" korumaya çağırdı.

        "Her insanın bir tane (sosyal medya) hesabı olduğundan emin olmalıyız"

        Dezenformasyonun, dış müdahalelerin Avrupa toplumları için ciddi bir güvenlik meselesi teşkil ettiğine dikkati çeken Macron, gençlerin korunmasız bir şekilde Çin sosyal medya platformları algoritmalarıyla karşı karşıya olduğuna ve algoritmalarıyla ilgili şeffaflık gerektiğine işaret etti.

        Macron, bu platformları düzenlemeye devam etmenin önemli olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

        "Bu (sosyal) medya platformlarıyla Pandora'nın kutusunu açtık. Dış müdahaleler karşısında çok naif davranıyoruz. Bu insanların etki alanımıza girmesine izin vermemeliyiz. Bu platformlardan trol, bot hesapları tamamen askıya almasını talep etmeliyiz. Her insanın bir tane (sosyal medya) hesabı olduğundan emin olmalıyız."

        Fransız nükleer caydırıcılığının başından bu yana Avrupa boyutu da olduğunu anlatan Macron, Avrupa'nın savunma mimarisini yeniden yapılandırması gerektiğini vurguladı.

        Macron, "Nükleer caydırıcılığı yeniden şekillendirmemiz gerekiyor." dedi. Gelecek haftalarda Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve farklı Avrupalı liderlerle bu konuda stratejik bir diyalog başlatmak istediklerini aktaran Macron, Fransa'nın nükleer caydırıcılığıyla ilgili ulusal doktrinini bazı ülkelerin güvenlik çıkarlarıyla nasıl uyumlu hale getirebileceklerini görüşeceklerini bildirdi.

        Macron, "Bu ilk defa, Almanya ile yapılacak. Bu diyaloğun önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

        Okul çıkışı, eski sevgilisi tarafından sırtından vurulan öğretmen yaralandı

        Bursa'da öğretmen Gizem N. (29), okuldan çıkıp otomobiline bindiği sırada eski sevgilisi G.G. tarafından tabancayla sırtından vuruldu. Gizem N. yaralanırken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

