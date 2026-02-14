Fransa lideri Macron: Avrupa jeopolitik güç olmalı

Macron, 62. Münih Güvenlik Konferansı’nda (MSC) yaptığı konuşmada, daha güçlü bir Avrupa'nın, ABD dahil müttefikleri için de daha iyi olacağını söyledi.

Avrupa'nın son zamanlarda göz ardı edildiğinin altını çizen Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) eskiyen ve geçerliliğini yitirmiş bir kuruluş olduğu yönde eleştiriler aldığına işaret etti.

Macron, "Rakiplerimiz hariç herkes bize güçlenmemiz gerektiğini söylüyor. Ve bazen de anlamsız bir şekilde bizler de kendi kendimize engel teşkil ediyoruz. Bunu çözüme kavuşturmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Ukrayna'nın Avrupalıların en büyük meselesi olduğunu vurgulayan Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da "barışı" sağlama isteğini desteklediğini dile getirdi.

Macron, bu barışa yaklaşmakta olduklarına değinerek, "Barış şekillenmeye başlarken, Rusya sivillerin yanı sıra stratejik ve kritik altyapılara saldırmaya devam ediyor." diye konuştu.

Rusya'nın taleplerine boyun eğmeme ve bu ülkeye yönelik baskıyı artırma beklentisini paylaşan Macron, "Rusya, NATO'nun genişlemesine karşı mücadele ettiğini iddia ediyordu. Sonuç, İsveç ve Finlandiya NATO'ya katıldı. Şimdi Avrupa büyük çapta silahlanıyor." ifadelerini kullandı.

"Avrupalılar olmadan barış olmayacak" Macron, "Bazı devlet ve hükümet başkanlarının, Ukrayna'yı Rusya'nın koşullarını kabul etmeye çağırdığını görüyorum. Bu stratejik bir hata." şeklinde konuştu. Rusya'nın "gölge filosunu" hedef almaya devam etmek gerektiğini söyleyen Macron, şöyle devam etti: "Avrupalılar olmadan barış olmayacak. Avrupalılar olmadan müzakere edemeyeceksiniz, bundan emin olun. Biz masada olmazsak, Ukraynalılar masada olmayacak." Ukrayna ve ABD ile birlikte Rusya ile şeffaf bir iletişim kanalı oluşturulması gerektiğini vurgulayan Macron, "Çözümün bir parçasıyız, bu nedenle (barış) görüşmelerine dahil edilmeliyiz." dedi. "Avrupa'nın jeopolitik bir güce dönüşmesi gerekiyor" Macron, "Sınırlarında agresif bir Rusya varken, Avrupa'nın nasıl bir geleceği olabilir? Şu anda bu sorunumuz var." ifadelerini kullanarak, kritik mineraller, silahlanma, teknoloji alanlarında bağımsız bir Avrupa istediğinin altını çizdi. "Avrupa'nın jeopolitik bir güce dönüşmesi gerekiyor." diyen Macron, yaklaşan farklı seçimler kapsamında Avrupa ülkelerini "egemenliklerini ve demokrasilerini" korumaya çağırdı. "Her insanın bir tane (sosyal medya) hesabı olduğundan emin olmalıyız" Dezenformasyonun, dış müdahalelerin Avrupa toplumları için ciddi bir güvenlik meselesi teşkil ettiğine dikkati çeken Macron, gençlerin korunmasız bir şekilde Çin sosyal medya platformları algoritmalarıyla karşı karşıya olduğuna ve algoritmalarıyla ilgili şeffaflık gerektiğine işaret etti.