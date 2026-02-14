Canlı
        Son dakika: Kasımpaşa'da 5'inci kattan düşen 21 yaşındaki Kübra hayatını kaybetti! annesi sinir krizi geçirdi | Son dakika haberleri

        Kasımpaşa'da 5'inci kattan düşen 21 yaşındaki Kübra hayatını kaybetti! annesi sinir krizi geçirdi

        Kasımpaşa'da dün akşam saatlerinde, ailesiyle tartışma yaşadığı öne sürülen 21 yaşındaki Kübra Kölge 5'inci kattan dükkanın tentesine, oradan da yere düştü. Ağır yaralanan Kübra hastanede hayatını kaybetti. Annesi evin önünde kızını görünce sinir krizi geçirdi. Kübra'nın 12 yaşındaki kardeşi de ablasını en son pencerenin önünde gördüğünü söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 11:04 Güncelleme: 14.02.2026 - 11:08
        5'inci kattan düştü!
        Kasımpaşa'da evinde ailesiyle tartıştığı iddia edilen Kübra Kölge (21), odasına geçtikten kısa süre sonra 5'inci kat penceresinden tenteye düştü. Daha sonra yere düşerek ağır yaralanan Kölge kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kölge'nin başında sinir krizi geçiren annesini vatandaşlar, 'bir şey yok yaşıyor' diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

        Olay, 12 Şubat Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kübra Kölge, ailesiyle birlikte yaşadığı evin salonunda oturduğu sırada odasına geçti. Kısa bir süre sonra Kölge, 5'inci katın penceresinden tenteye düştü. Tenteden yere düşen Kölge ağır şekilde yaralandı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Kölge'yi gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kölge'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kübra Kölge, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        'BİR ŞEY YOK YAŞIYOR'

        Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kölge kanlar içerisinde yerde yatıyor. Annesi Aysel Kölge (47) ise kızının başında sinir krizi geçiriyor. Vatandaşlar ise 'bir şey yok yaşıyor' diyerek kadını sakinleştirmeye çalışıyor. Vatandaşların ise panik yaşadığı görülüyor.

        'ABLAMI PENCEREDE GÖRDÜM'

        Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Kölge'nin kız kardeşi Ü.G.K.'nın (12) ifadesine başvurdu. Ü.G.K., ailesiyle oturduğu sırada ablasının odasına gittiğini ve kendisini de son olarak pencerede gördüğünü söyledi. Polisin ifadesine başvurduğu binadaki komşular ise herhangi bir kavga ve gürültü sesi duymadıklarını belirtti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Polis kavga ihbarına gitti banyoda cesetle karşılaştı: 3 gözaltı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde komşuların kavga ihbarı ile bir adrese giden polis banyonda 24 yaşındaki bir şahsın cesediyle karşılaştı. Olayla ilgili ölen şahsın ev arkadaşının da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı. (İHA)

