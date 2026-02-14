Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ege ESER KALMADI! Son dakika: Muğla'da Gökova Körfezi'nin rengi değişti | Son dakika haberleri

        Muğla'da Gökova Körfezi'nin rengi değişti

        Muğla'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle, maviliğiyle bilinen Gökova Körfezi'nin rengi çamur halini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 15:47 Güncelleme: 14.02.2026 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle dağlardan ve yağmur suyu kanallarından akan çamurlu su, Gökova Körfezi'nin renginin değişmesine neden oldu.

        2

        Kentte 5 gün etkili olan sağanağın ardından sıcak havayı fırsat bilenler güneşlenmek için Akyaka ile Akçapınar plajına gitti.

        3

        Dağlardan ve yağmur suyu kanallarından akan çamurlu su, Kadın Azmağı Deresi'ni kapladı.

        4

        Buradan akan çamurlu su, denizin yüzeyini kahverengiye dönüştürdü.

        5

        Bazı vatandaşlar bu durumu görüntülemek için tur tekneleri ile Gökova Körfezi'ne açıldı.

        6

        Bazıları da Akçapınar sahilinde oluşan çamurlu suda balık tutmaya çalıştı.

        7

        Bölgeye gelen bazı vatandaşlar ise plaj kısmında denize girdi.

        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Ticaret Bakanlığı'ndan 'Ramazan' açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan 'Ramazan' açıklaması
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!