Trabzonspor-Fenerbahçe maçı HT Spor'da masaya yatırıldı: Fenerbahçe çok yüksek motivasyonla oynadı!
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan zorlu mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazandı. Dev maç Melih Gümüşbıçak'ın sunumu Gürcan Bilgiç, Mehmet Yılmaz ve Oğuz Çetin'in yorumlarıyla HT Spor'da masaya yatırıldı
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Papara Park’ta oynanan kritik mücadelede kazanan taraf 3-2’lik skorla Sarı-lacivertliler oldu.
Nefes kesen karşılaşma, HT Spor ekranlarında detaylı şekilde ele alındı. Dev maç, Melih Gümüşbıçak’ın sunumuyla; Gürcan Bilgiç, Mehmet Yılmaz ve Oğuz Çetin’in yorumlarıyla masaya yatırıldı.
Mehmet Yılmaz: İlk 30 dakika iyi oynayan bir Fenerbahçe var ama Trabzonspor'un ilk atağında da savunam problemiyle birlikte gol yiyen bir Fenerbahçe de var. Fenerbahçe istediği gibi oyunu yönlendirdi. Topa hükmetti. Trabzonspor ilk 30 dakikadan sonra biraz daha öne çıkmaya başladı. Kanat organizasyonlarında çok büyük problem yaşıyor Trabzonspor. Özellikle Zubkov’un oynamadığı noktalarda çünkü Pina ile Zubkov'un Trabzonspor'un için ne kadar önemli olduğu bugün ortaya çıktı. İlk yarıda ve oyunun genelinde hücum anlamında organizasyonlar sorumluluk alacak tek oyuncu Muçi'ydi Trabzonspor'da. Kanatları daha iyi kullanabilseydi Trabzonspor çünkü Onuachu gibi bir silahınız var ama ona eşlik edecek bir oyuncu yoktu bugün.
"TEDESCO'YU TEBRİK ETMEK LAZIM"
Oğuz Çetin: Şampiyonluk yolundaki iddiasını daha vurgulu hale getirebileceği maçtı ancak hocalara baktığınız zaman uzun zamandır Tedesco'nun istikrarlı gidişini olumlu yönlenirini ciddi şekilde vurgularken eş zamanlı olarak eleştirileri de getiriyorduk ancak bugün özellikle bugün oyuna bu oyun planı ile gelişi ve ilk 11'i belirlemiş olmasından dolayı Tedesco'yu tebrik etmek lazım. Rakibine karşı çok iyi hazırlanmış bir Tedesco gördük. 6. dakikada gol yemiş olsa bile oyunun hakimi, ne oynadığını bilen, nasıl oynaması gerektiğini bilen bir Fenerbahçe izledik.
"TEDESCO'NUN PLANINDA..."
Oğuz Çetin: Talisca’nın forvet olduğu, Asensio’nun sağ kanat gibi görünüp aslında sağ kanat oynamadığı; tamamen bir orta saha ve gol noktalarının oyuncusu olarak görev yaptığı bir düzen izledik. Tedesco’nun planında, Asensio ve Kerem’in arkasını Kante ile nasıl kapattığını da gördük.
"FENERBAHÇE ÇOK YÜKSEK MOTİVASYONLA OYNADI"
Oğuz Çetin: Fenerbahçe gerçekten çok yüksek motivasyonla oynadı. Fenerbahçe şunu biliyor; 3 puan, önümüzdeki Galatasaray’ı yakalayıp bundan sonraki haftalarda avantaj sağlayabilmemiz için bu maçı kazanmalıyız. Fenerbahçe bu şekilde gelmiş, çok net belliydi.
"OULAI VE FOLCARELLI'YE ÇOK FAZLA YÜK BİNİYOR"
Mehmet Yılmaz: Oulai ve Folcarelli’ye çok fazla yük biniyor. Orayı biraz daha kuvvetli tutabilirdi. Okay ve iyi bir Ozan ile daha farklı bir şey deneyebilirdi, ama artık sanki denenmesi lazım gibi duruyor.