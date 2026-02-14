Trabzonspor-Fenerbahçe maçı HT Spor'da masaya yatırıldı: Fenerbahçe çok yüksek motivasyonla oynadı!

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Papara Park’ta oynanan kritik mücadelede kazanan taraf 3-2’lik skorla Sarı-lacivertliler oldu.

Nefes kesen karşılaşma, HT Spor ekranlarında detaylı şekilde ele alındı. Dev maç, Melih Gümüşbıçak’ın sunumuyla; Gürcan Bilgiç, Mehmet Yılmaz ve Oğuz Çetin’in yorumlarıyla masaya yatırıldı.

Mehmet Yılmaz: İlk 30 dakika iyi oynayan bir Fenerbahçe var ama Trabzonspor'un ilk atağında da savunam problemiyle birlikte gol yiyen bir Fenerbahçe de var. Fenerbahçe istediği gibi oyunu yönlendirdi. Topa hükmetti. Trabzonspor ilk 30 dakikadan sonra biraz daha öne çıkmaya başladı. Kanat organizasyonlarında çok büyük problem yaşıyor Trabzonspor. Özellikle Zubkov’un oynamadığı noktalarda çünkü Pina ile Zubkov'un Trabzonspor'un için ne kadar önemli olduğu bugün ortaya çıktı. İlk yarıda ve oyunun genelinde hücum anlamında organizasyonlar sorumluluk alacak tek oyuncu Muçi'ydi Trabzonspor'da. Kanatları daha iyi kullanabilseydi Trabzonspor çünkü Onuachu gibi bir silahınız var ama ona eşlik edecek bir oyuncu yoktu bugün.

"TEDESCO'YU TEBRİK ETMEK LAZIM"

Oğuz Çetin: Şampiyonluk yolundaki iddiasını daha vurgulu hale getirebileceği maçtı ancak hocalara baktığınız zaman uzun zamandır Tedesco'nun istikrarlı gidişini olumlu yönlenirini ciddi şekilde vurgularken eş zamanlı olarak eleştirileri de getiriyorduk ancak bugün özellikle bugün oyuna bu oyun planı ile gelişi ve ilk 11'i belirlemiş olmasından dolayı Tedesco'yu tebrik etmek lazım. Rakibine karşı çok iyi hazırlanmış bir Tedesco gördük. 6. dakikada gol yemiş olsa bile oyunun hakimi, ne oynadığını bilen, nasıl oynaması gerektiğini bilen bir Fenerbahçe izledik.