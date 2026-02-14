Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor-Fenerbahçe maçı HT Spor'da masaya yatırıldı: Fenerbahçe çok yüksek motivasyonla oynadı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor-Fenerbahçe maçı HT Spor'da masaya yatırıldı: Fenerbahçe çok yüksek motivasyonla oynadı!

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan zorlu mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazandı. Dev maç Melih Gümüşbıçak'ın sunumu Gürcan Bilgiç, Mehmet Yılmaz ve Oğuz Çetin'in yorumlarıyla HT Spor'da masaya yatırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2026 - 23:12 Güncelleme: 14.02.2026 - 23:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dev maç HT Spor'da masaya yatırıldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Papara Park’ta oynanan kritik mücadelede kazanan taraf 3-2’lik skorla Sarı-lacivertliler oldu.

        Nefes kesen karşılaşma, HT Spor ekranlarında detaylı şekilde ele alındı. Dev maç, Melih Gümüşbıçak’ın sunumuyla; Gürcan Bilgiç, Mehmet Yılmaz ve Oğuz Çetin’in yorumlarıyla masaya yatırıldı.

        Mehmet Yılmaz: İlk 30 dakika iyi oynayan bir Fenerbahçe var ama Trabzonspor'un ilk atağında da savunam problemiyle birlikte gol yiyen bir Fenerbahçe de var. Fenerbahçe istediği gibi oyunu yönlendirdi. Topa hükmetti. Trabzonspor ilk 30 dakikadan sonra biraz daha öne çıkmaya başladı. Kanat organizasyonlarında çok büyük problem yaşıyor Trabzonspor. Özellikle Zubkov’un oynamadığı noktalarda çünkü Pina ile Zubkov'un Trabzonspor'un için ne kadar önemli olduğu bugün ortaya çıktı. İlk yarıda ve oyunun genelinde hücum anlamında organizasyonlar sorumluluk alacak tek oyuncu Muçi'ydi Trabzonspor'da. Kanatları daha iyi kullanabilseydi Trabzonspor çünkü Onuachu gibi bir silahınız var ama ona eşlik edecek bir oyuncu yoktu bugün.

        "TEDESCO'YU TEBRİK ETMEK LAZIM"

        Oğuz Çetin: Şampiyonluk yolundaki iddiasını daha vurgulu hale getirebileceği maçtı ancak hocalara baktığınız zaman uzun zamandır Tedesco'nun istikrarlı gidişini olumlu yönlenirini ciddi şekilde vurgularken eş zamanlı olarak eleştirileri de getiriyorduk ancak bugün özellikle bugün oyuna bu oyun planı ile gelişi ve ilk 11'i belirlemiş olmasından dolayı Tedesco'yu tebrik etmek lazım. Rakibine karşı çok iyi hazırlanmış bir Tedesco gördük. 6. dakikada gol yemiş olsa bile oyunun hakimi, ne oynadığını bilen, nasıl oynaması gerektiğini bilen bir Fenerbahçe izledik.

        "TEDESCO'NUN PLANINDA..."

        Oğuz Çetin: Talisca’nın forvet olduğu, Asensio’nun sağ kanat gibi görünüp aslında sağ kanat oynamadığı; tamamen bir orta saha ve gol noktalarının oyuncusu olarak görev yaptığı bir düzen izledik. Tedesco’nun planında, Asensio ve Kerem’in arkasını Kante ile nasıl kapattığını da gördük.

        "FENERBAHÇE ÇOK YÜKSEK MOTİVASYONLA OYNADI"

        Oğuz Çetin: Fenerbahçe gerçekten çok yüksek motivasyonla oynadı. Fenerbahçe şunu biliyor; 3 puan, önümüzdeki Galatasaray’ı yakalayıp bundan sonraki haftalarda avantaj sağlayabilmemiz için bu maçı kazanmalıyız. Fenerbahçe bu şekilde gelmiş, çok net belliydi.

        "OULAI VE FOLCARELLI'YE ÇOK FAZLA YÜK BİNİYOR"

        Mehmet Yılmaz: Oulai ve Folcarelli’ye çok fazla yük biniyor. Orayı biraz daha kuvvetli tutabilirdi. Okay ve iyi bir Ozan ile daha farklı bir şey deneyebilirdi, ama artık sanki denenmesi lazım gibi duruyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Manisa'da 83 yaşındaki şahıs eşini uyurken öldürdü

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 83 yaşındaki bir şahıs, tartıştığı 72 yaşındaki eşini yatağında boğazını keserek öldürdü. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzon'da Fener alayı!
        Trabzon'da Fener alayı!
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        61 yıllık rekoru egale etti!
        61 yıllık rekoru egale etti!
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme!
        Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme!
        Sokak ortasında silahlı tehdit
        Sokak ortasında silahlı tehdit
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Tarihi kaynak geri döndü
        Tarihi kaynak geri döndü
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!