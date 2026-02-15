Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11'ler - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında! İşte Sergen Yalçın'ın 11'i...

        Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Rams Başakşehir'e konuk olacak. Siyah-beyazlılar, yenilmezlik serisini bu maçı kazanarak sürdürmek istiyor. İşte Sergen Yalçın'ın 11'i...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.02.2026 - 10:16 Güncelleme: 15.02.2026 - 10:16
        1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Kritik müsabaka beIN Sports 1'den yayınlanacak.

        2

        Oynadığı 21 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 37 puanla 5. sırada yer alıyor.

        Ligde çıktığı 21 müsabakada 9 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir ise 33 puanla rakibinin bir basamak altında 6. basamakta kendine yer buldu.

        Süper Lig'de 10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, Avrupa kupaları için mutlak galibiyet peşinde.

        3

        BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK

        Siyah-beyazlı takımda, RAMS Başakşehir maçı öncesinde Wilfred Ndidi dışında eksik bulunmuyor.

        Babasının cenaze merasimi için Nijerya'da bulunan Wilfred Ndidi'nin maça yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.

        4

        BEŞİKTAŞ KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

        Siyah-beyazlılar, bu sezon oynadığı maçlarda kalesini gole kapatma konusunda güçlük çekiyor.

        Süper Lig'de 21, Avrupa kupalarında 6 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, bu maçların 6'sında rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

        Tüm kulvarlarda 24 müsabakada filelerinde gol gören siyah-beyazlılar, bu maçlarda 53 kez tabelayı değiştirirken, kalesinde ise 40 gole engel olamadı.

        5

        EL BILAL TOURE VE ASLLANI DÖNÜYOR

        Beşiktaş'ta cezalarını tamamlayan El Bilal Toure ile Kristjan Asllani, görev verilmesi halinde Başakşehir maçında yeniden formasına kavuşacak.

        Geçen hafta sarı kart cezasından dolayı Alanyaspor'a karşı forma giyemeyen Toure, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda Başakşehir maçında yeniden sahadaki yerini alabilecek.

        İki maçlık kırmızı kart cezasını tamamlayan Asllani de görev verilmesi durumunda siyah-beyazlı formayla yeniden sahalara dönecek.

        6

        BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM SINIRDA

        Beşiktaş'ta üç oyuncu Başakşehir maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor.

        Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan, Başakşehir karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Göztepe ile oynanacak müsabakada cezalı olacak.

        7

        ORKUN KÖKÇÜ SON 3 MAÇI BOŞ GEÇMEDİ

        Siyah-beyazlı takımda kaptan Orkun Kökçü, ligde oynadığı son 3 maçta rakip ağları havalandırdı.

        Süper Lig'de Eyüpspor, Konyaspor ve Alanyaspor karşılaşmalarında rakip ağları birer kez sarsan Orkun, Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynanan müsabakada da gol atmayı başardı.

        Genç oyuncu, bu sezon toplam 26 maçta takımına 4 gollük katkı verdi.

        8

        İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:

        Ersin (Vásquez), Murillo, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Orkun, Asllani, Cerny, Olaitan, Bilal, Hyeon-gyu

