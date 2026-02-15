Canlı
        Son dakika: Sağanak ve toz taşınımı! Sıcaklıklar normalin üzerinde! | Son dakika haberleri

        Sağanak ve toz taşınımı! Sıcaklıklar normalin üzerinde!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün Ege'de 3 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor. Öte yandan Marmara ve Ege'de toz taşınımı beklendiğinden, hava kalitesinde düşme ve çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2026 - 09:04 Güncelleme: 15.02.2026 - 09:06
        Sağanak ve toz taşınımı! Sıcaklıklar normalin üzerinde!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Ege'de toz taşınımının etkili olması da öngörülüyor.

        Sabah ve gece saatlerinde İç ve Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 23°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 17°

        İzmir

        Rüzgârlı 22°

        Antalya

        Parçalı Bulutlu 16°

        Trabzon

        Güneşli 14°

        Bursa

        Güneşli 21°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 19°

        Diyarbakır

        Güneşli 16°

        Gaziantep

        Güneşli 17°

        Ağrı

        Bulutlu

        SICAKLIKLAR NORMALİN ÜZERİNDE

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde de çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        SAĞANAK VE TOZ TAŞINIMI

        Yağışların gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Rüzgarın da Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

        Öte yandan Marmara ve Ege'de toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı da tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraflar: AA

        Osmaniye'de Süleyman mührü ve Tevrat içeren tarihi yazıt ele geçirildi

        OSMANİYE'de 12'nci yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü bulunan ve Tevrat içeren yaklaşık 4 metre uzunluğunda rulo şeklinde yazıt ele geçirildi. Tarihi eseri 1 milyon dolara satmak isteyen 3 kişi gözaltına alındı.

