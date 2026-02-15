Sağanak ve toz taşınımı! Sıcaklıklar normalin üzerinde!
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün Ege'de 3 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor. Öte yandan Marmara ve Ege'de toz taşınımı beklendiğinden, hava kalitesinde düşme ve çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Ege'de toz taşınımının etkili olması da öngörülüyor.
Sabah ve gece saatlerinde İç ve Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.
SICAKLIKLAR NORMALİN ÜZERİNDE
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde de çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
SAĞANAK VE TOZ TAŞINIMI
Yağışların gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Rüzgarın da Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.
Öte yandan Marmara ve Ege'de toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı da tedbirli olunması istendi.
Fotoğraflar: AA