Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Ege'de toz taşınımının etkili olması da öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde İç ve Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Güneşli 23° Ankara Kısmen Güneşli 17° İzmir Rüzgârlı 22° Antalya Parçalı Bulutlu 16° Trabzon Güneşli 14° Bursa Güneşli 21° Adana Parçalı Bulutlu 19° Diyarbakır Güneşli 16° Gaziantep Güneşli 17° Ağrı Bulutlu 4°

SICAKLIKLAR NORMALİN ÜZERİNDE

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde de çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK VE TOZ TAŞINIMI

Yağışların gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Rüzgarın da Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.