"Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası" başlıyor: İftar sadece yemek değil, bir paylaşım anıdır

Şef Şükran Kaymak’ın özenle hazırladığı iftar ve sahur menüleri "Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası"nda SHOW TV’de yarından itibaren izleyicilerle buluşacak. Birbirinden lezzetli geleneksel yemeklerin keyifle hazırlanacağı, püf noktalarının verileceği ve alanında uzman konukların sohbetiyle renklenecek program gastronomi ile maneviyatı bir araya getirirken Ramazan ayının ruhunu, paylaşma kültürünü ve toplumsal değerlerini ekrana taşıyacak.

"Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası", 16 Şubat Pazartesi gününden itibaren her gün, hafta içi saat 10.45, hafta sonu saat 13.00’te SHOW TV’de yayınlanacak. Kaymak, program öncesi Habertürk'ün sorularını yanıtladı.

Şükran hanım, kendinizi tanıtabilir misiniz?13 yaşımdan beri mutfağın içindeyim ama kendimi sadece yemek yapan biri olarak görmüyorum. Benim için mutfak; duygu, estetik ve hikâye demek. Bir tabağın sadece lezzetli olması yetmez, göze de hitap etmeli, bir ruhu olmalı. Yıllardır hem lezzet hem sunum hem de görsel anlatım üzerine kendimi geliştirdim. Çünkü yemek benim için bir ifade biçimi.

Mutfak merakınız, şef olma yolculuğunuz nasıl başladı?Çocuk yaşta mutfağa girdim ama beni etkileyen şey sadece yemek pişirmek değildi. Sofranın insanları bir araya getirme gücü beni çok etkiledi. Zamanla bunun bir meslekten öte bir sanat olduğunu fark ettim. Eğitimler aldım, farklı alanlarda kendimi geliştirdim. Bugün geldiğim noktada hâlâ öğrenmeye devam ediyorum. "Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası" programında izleyicileri neler bekliyor?Bu programda sadece tarifler yok. Ramazan'ın ruhuna uygun, hem geleneksel hem de zarif sunumlarla hazırlanmış sofralar var. İzleyiciler, hem teknik bilgiler öğrenecek hem de sofranın estetiğini görecek. Çünkü iftar sadece yemek değil, bir paylaşım anıdır. Diğer yemek programlarından farkınız ne olacak?Ben sadece "Nasıl yapılır?"ı anlatmam, "Neden öyle yapılır?"ı da anlatırım. Yemeğin tekniğini, püf noktasını ve arkasındaki kültürü paylaşırım. Benim için önemli olan sadece tarif vermek değil, bakış açısı kazandırmak. Mutfakta gelenekçi misiniz yenilikçi mi?Gelenekten besleniyorum ama geçmişte kalmıyorum. Türk mutfağı çok güçlü bir mirasa sahip. Ben bu mirası bugünün estetiği ve teknik bilgisiyle yorumlamayı seviyorum. Hem köklerime bağlıyım hem de yeniliğe açığım.

Kadınlar, mutfakta en çok hangi hatayı yapıyor?Bence en büyük hata, yapamam demek. "Bu zor", "Ben beceremem", "Ya tutmazsa?" gibi cümleler mutfağa daha başlamadan insanı geri çekiyor. Oysa yemek cesaret ister. Hata yapmadan el alışmaz, el alışmadan ustalık gelmez. Ben her zaman şunu söylüyorum: Mutfakta en büyük hata, denememektir. Bir yemek ilk seferde mükemmel olmayabilir ama her deneme sizi biraz daha geliştirir. Özgüven de tıpkı hamur gibi yoğrularak büyür. Ramazan'ın ilk iftarına gelecek misafirlerimize nasıl bir sofra önerirsiniz?İlk iftarda, ağır menüler yerine dengeli bir sofra öneririm. Hafif bir çorba, zeytinyağlı bir ara sıcak, iyi pişirilmiş bir ana yemek ve mideyi yormayan bir tatlı yeterli olur. İlk gün önemli olan gösteriş değil, denge. Ramazan sofrasının olmazsa olmazı sizce nedir?Benim için Ramazan sofrasının en önemli unsuru paylaşım duygusudur. Sofra sade olabilir ama samimi olmalı. O masada huzur varsa her şey tamamdır. Sahurda soframızda neler olmalı, neler olmamalı?Sahurda ağır ve aşırı tuzlu yiyeceklerden uzak durmak gerekir. Protein ve lif ağırlıklı besinler daha uzun süre tok tutar. Yumurta, yoğurt, tam tahıllar iyi bir tercih olur. Şekerli ve kızartılmış yiyeceklerden kaçınmak gerekir.

Tariflerinizi nasıl oluşturuyorsunuz?Önce fikri kurarım. O yemeğin bir hikâyesi olur. Mevsime, sofraya ve sunuma göre plan yaparım. Sonra teknik kısmına geçerim. Ben tarif yazmıyorum; bir deneyim tasarlıyorum. Mutfağınızda olmazsa olmaz nedir?Kaliteli bir bıçak ve sabır ama en önemlisi özen. Çünkü mutfakta nasıl bir ruh hâlindeyseniz, yemeğe de o yansır. En çok sorulan tarifleriniz hangileri?Geleneksel tatlıların modern yorumları ve kadayıflı, fıstıklı tariflerim en çok ilgi görenler arasında. İnsanlar tanıdık lezzetleri farklı bir sunumla görmeyi seviyor. Sizin için iyi bir şef olmak ne anlama geliyor?İyi bir şef olmak sadece güzel yemek yapmak değildir. Disiplinli olmak, kendini geliştirmek ve yaptığı işe saygı duymaktır. Sofrasına oturan kişi emeği hissetmelidir. Sizce yemeğin lezzeti mi daha önemli, yoksa sunumu mu?Lezzet temeldir ama sunum da çok önemlidir. Gözün kabul etmediği bir şeyi damak da eksik hisseder. Ben ikisini bir bütün olarak görüyorum.