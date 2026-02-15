'Rüya Gibi', yeni bölümüyle bu akşam, saat 20.00'de SHOW TV'de ekrana gelecek.

Yönetmenliğini; Selim Demirdelen’in, senaryosunu ise Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen’in beraber yazdığı 'Rüya Gibi’nin kadrosunda; Seda Bakan (Aydan), Uğur Güneş (Emir), Ahsen Eroğlu (Çiğdem), Emre Bey (Efe), Şebnem Bozoklu (Fikriye), Celil Nalçakan (Tarık), Seda Akman (Pelin), Burcu Kirman (Yasemin), Yağmur Özbasmacı (Sevda), Yeliz Korkmaz (Sezen), Deniz Altan (Zeynep), Toprak Kahraman (Aras), Alper Kut (Boris), Furkan Murat Uğur (Mete), Ferzan Hekimoğlu (Merve), Aslıhan Çelik (Ela), Taylan Güldere (Okan), Selçuk Borak (Salim), Alya Şahinler (Alya), Gökberk Demirci (Bora) ve Devrim Yakut (Hayriye), Menderes Samancılar (Muhittin) gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

Rüya Gibi'de 'Yasemin' karakterini canlandıran Burcu Kirman, Habertürk'ten Aytekin Teker'in sorularını yanıtladı.

* Marmara Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Bölümü mezunusunuz. Yüksek lisansınız da var. Oyunculuk merakınız nasıl başladı?İlk sahneye çıktığımda 7 yaşındaydım. Okuma bayramında bir oyun sergilemiştik. Ondan sonra öğrenim hayatım boyunca hep tiyatro yaptım, sahneden inmedim ve inmemeye karar verdim. Akademik olarak başka bir bölümü okudum evet, psikiyatriye de ilgim her zaman vardı ancak oyunculuğu uzun vadede meslek olarak tercih ettim. Eğitimlerimi tamamladıktan sonra da kamera önüne geçtim.

Burcu Kirman REKLAM "İZLEMEYE HASRET KALDIĞIMIZ BİR SENARYOYA SAHİP" * 'Rüya Gibi'de gelen teklifte sizi en çok etkiledi? Müthiş bir kadroya sahip olması ve uzun zamandır izlemeye hasret kaldığımız bir senaryoya sahip olmasıydı. Yasemin karakterinin de çok güçlü yanlarının bulunması beni hem projeye hem karaktere dair heyecanlandıran şeylerdi. * Rolünüzle ilgili nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz? Biz hazırlığa çok erken başladık. Okuma provaları yaptık, yönetmenler ve senaristlerle sıkça buluşma imkanı bulduk. Karakter ve senaryoya dair her şeye hakimdik diyebilirim. Ben kendi sürecimde 'Yasemin' için enerjimi yüksek tuttuğum, heyecanımı karakterin neşesine yansıttığım bir süreç yaşadım. REKLAM "KARAKTERE HAZIRLANIRKEN BİRAZ HÜZÜNLENDİM" * 'Yasemin' karakteri nasıl biri? 'Yasemin' aslında hayat dolu bir kadın. Neşeli, eğlenceli, cilveli ve etrafında olup biten her şeyin farkında bir karakter. Ancak dominant bir anneye sahip ve manipülasyona çok açık. Yetişme tarzı ve çevresel koşulların etkisiyle hırslı, yıkıcı bir öfkeye sahip bir kadın haline gelebiliyor. İstediğini almak konusunda biraz takıntılı ancak özünde tek istediği sevilebilmek. 'Yasemin'in sevilme ihtiyacı karaktere hazırlanırken beni biraz hüzünlendirmişti.

* 'Yasemin'e benzeyen yanlarınız var mı? 'Yasemin'e neşeli halim benziyor. Ve etrafta olup biten her konuya hakimiyet noktasında 'Yasemin'le aynıyız. Ancak bunların dışında pek benzemiyoruz, 'Yasemin' beni zaman zaman kızdırıyor. "DEVRİM YAKUT'TAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM" * Usta bir oyuncu olan Devrim Yakut'un kızını canlandırıyorsunuz? Kendisiyle karşılıklı rol almak nasıl bir duygu? Devrim ablaya hayrandım ve hâlâ çok hayranım. 'Yasemin' karakterine kabul edildiğimi öğrendiğimde herkese "Devrim Yakut'un kızını canlandıracağım" demiştim. Karşılıklı rol almak başlı başına bir okul gibi. Ancak oyunculuğunun haricinde samimiyeti, hayata bakış açısı ve duruşundan da çok şey öğrendiğim biri oldu. REKLAM Yağmur Özbasmacı, Devrim Yakut ve Burcu Kirman * Sette nasıl bir ortam var? Çok eğlenceli bir ortam var. Sosyal medyaya ne yansıyorsa ondan daha fazlası sette diyebilirim. Keşke sahne sonlarını, tüm sahne aralarını, karavan hallerimizi de paylaşabilsek... Bu kadar iyi anlaşan, samimi, eğlenceli insanların bir arada olduğu kadro eminim ki çok azdır. Seda Bakan ve Burcu Kirman "OYUNCULUK HİÇ BİTMEYECEK BİR YOLCULUK" * Oyunculuğu nasıl tanımlarsınız?

Oyunculuk hiç bitmeyecek bir yolculuk... Her zaman kişisel olarak kendinizi optimum seviyede tutmak durumunda olduğunuz, hayatı, dünyayı, çalıştığınız sektörü, sanatınızın güncel halini ve daha birçok şeyi bilmek, kontrol altında tutmak zorunda olduğunuz bir iş. Ve diğer mesleklerde olduğu gibi burada bir yere varmak, emekli olmak yok. Oyunculuk, hayatınızın hamuruyla bütünüyle yoğurulan bir iş. REKLAM "PSİKİYATRİ BENİM İÇİN VAZGEÇİLMESİ ZOR BİR TUTKU" * Mezun olduğunuz bölümle ilgili çalıştınız mı? Doktora yapmayı düşünüyor musunuz? Evet çalıştım. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yaklaşık 7 yıl görev yaptım. Doktora yapmayı şu an için düşünemiyorum çünkü akademik süreçler zorlu ve zaman isteyen süreçler. Ancak zamanımı ayarladığım bir dönemde neden olmasın diyorum. Psikiyatri de benim için vazgeçilmesi zor bir tutku. * Örnek aldığınız ve beğendiğiniz oyuncular kimler? Türkiye'den Demet Akbağ demek istiyorum. Umuyorum bir gün beraber çalışma fırsatı bulabilirim. Dünyadan en sevdiğim isimler arasında; Natalie Portman, Penelope Cruz, Emma Stone gibi yakın geçmişte ve şu an müthiş performans sergileyen kadınları sayabilirim.