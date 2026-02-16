Yönetmen Emin Alper, bu yıl 79'uncusu düzenlenen Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı için yarışan filmi 'Kurtuluş'un galasında Gazze'ye yönelik açıklamalarıyla gündem oldu.

Festivalin jüri başkanı Wim Wenders, Almanya'nın Gazze'de İsrail'in soykırımındaki rolünü soran bir gazeteciye verdiği "Siyasetin dışında kalmalıyız" yanıtıyla tepki çekti.

Emin Alper, Wim Wenders'ın uyarısını dinlemeyerek Gazze konusunda açıklama yaptı. Alper, şu ifadeleri kullandı: "Bu film, bir toplumun nasıl korkunç suçlar işleyebileceğini anlatıyor. İnsanlık tarihi bu tür hikâyelerle doludur ve ne yazık ki günümüzde de öyle... Bugün, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma şahit oluyoruz."

Fotoğraflar: Shutterstock