Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Emin Alper, Berlin Film Festivali'nde uyarıya aldırış etmedi: Gazze'de soykırım gerçekleşiyor

        Emin Alper, Berlin Film Festivali'nde uyarıya aldırış etmedi

        Yönetmen Emin Alper, Berlin Film Festivali'nde jüri başkanı yönetmen Wim Wenders'ın uyarısına rağmen "Gazze'de soykırım yaşanıyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 10:41 Güncelleme: 16.02.2026 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyarıya aldırış etmedi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yönetmen Emin Alper, bu yıl 79'uncusu düzenlenen Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı için yarışan filmi 'Kurtuluş'un galasında Gazze'ye yönelik açıklamalarıyla gündem oldu.

        Festivalin jüri başkanı Wim Wenders, Almanya'nın Gazze'de İsrail'in soykırımındaki rolünü soran bir gazeteciye verdiği "Siyasetin dışında kalmalıyız" yanıtıyla tepki çekti.

        Emin Alper, Wim Wenders'ın uyarısını dinlemeyerek Gazze konusunda açıklama yaptı. Alper, şu ifadeleri kullandı: "Bu film, bir toplumun nasıl korkunç suçlar işleyebileceğini anlatıyor. İnsanlık tarihi bu tür hikâyelerle doludur ve ne yazık ki günümüzde de öyle... Bugün, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma şahit oluyoruz."

        Fotoğraflar: Shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO

        Doğuştan engelli kuzu "Pamuk", hayvanseverin tasarladığı yürüteçle ayağa kalktı

        Kocaelide yaptığı yürüteçlerle engelli hayvanların yeniden hareket etmesine destek olan Abdulmenaf Çelikin kuzuya yürüteç takması (AA)

        #Emin Alper
        #berlin film festivali
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yaşandı... 1.7 milyon TL'lik kapkaç kamerada!
        İstanbul'da yaşandı... 1.7 milyon TL'lik kapkaç kamerada!
        ABD Adalet Bakanı'na Epstein eleştirisi
        ABD Adalet Bakanı'na Epstein eleştirisi
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Sevgililer Günü'nde klima faciası!
        Sevgililer Günü'nde klima faciası!
        Kar tüneli! Van Bahçesaray'da kaydedildi!
        Kar tüneli! Van Bahçesaray'da kaydedildi!
        Pelicot yaşadıklarını anlattı
        Pelicot yaşadıklarını anlattı
        Songül boşanma aşamasındaydı... Son konuşma öldürüyor!
        Songül boşanma aşamasındaydı... Son konuşma öldürüyor!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Dinlenme tesisinde 3 gündür park halindeydi! İçinden ceset çıktı!
        Dinlenme tesisinde 3 gündür park halindeydi! İçinden ceset çıktı!
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        16 il için sarı kod! Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur bekleniyor
        16 il için sarı kod! Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur bekleniyor
        TES şimdilik rafa mı kalktı?
        TES şimdilik rafa mı kalktı?
        SPK Başkanlığı'na iki aday
        SPK Başkanlığı'na iki aday
        Yerli modeller 2026'da gaza bastı
        Yerli modeller 2026'da gaza bastı
        Oyak Renault'dan Dacia SUV hamlesi
        Oyak Renault'dan Dacia SUV hamlesi
        İran'dan ABD'ye: Savaş peşinde değiliz
        İran'dan ABD'ye: Savaş peşinde değiliz