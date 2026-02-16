Canlı
        Haberler Dünya ABD Adalet Bakanı, Kongre üyelerine gönderilen Epstein listesi nedeniyle eleştirildi | Dış Haberler

        ABD Adalet Bakanı, Kongre üyelerine gönderilen Epstein listesi nedeniyle eleştirildi

        ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili Kongre üyelerine gönderdiği belgeler nedeniyle eleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 10:26 Güncelleme: 16.02.2026 - 10:26
        ABD Adalet Bakanı'na Epstein eleştirisi
        ABD Adalet Bakanlığı, hafta sonu Kongre üyelerine Epstein dosyalarında yer alan isimlerin listesinin bulunduğu 6 sayfalık bir belge gönderdi.

        Kentucky eyaletinden Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Massie, ABC News'e konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Bakanlığın kamuoyuna açıklaması gereken daha önemli dosyalar bulunduğunu savunan Massie, Epstein dosyalarına ilişkin iç yazışmaların, notların ve e-postaların da yayımlanması gerektiğini belirtti.

        Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Epstein belgelerinde ismi geçenlerin, kimin suçlu kimin masum olduğu ayrımı olmaksızın paylaşılmasını eleştirdi.

        Adalet Bakanlığını suçluların kimliklerini kasten karartmakla suçlayan Khanna, kurbanların ve suçluların isimlerinin aynı listede yer aldığını, isimlerin hangi bağlamda geçtiğine dair açıklama yapılmamasının "saçma bir durum" olduğunu ifade etti.

        Khanna, tüm dosyaların sansürsüz yayımlanması çağrısı yaptı.

        Temsilciler Meclisi Üyesi Nancy Mace ise Kongre üyelerine gönderilen listede bazı isimlerin eksik olduğuna işaret etti.

        Epstein belgelerinin sansürlü olarak yayımlanmasını eleştiren Mace, belgelerin tamamının sansürsüz şekilde paylaşılmasını talep etti.

        ABD Adalet Bakanlığı, Kongre üyelerine Epstein dosyalarında adı geçen tüm isimlerin yer aldığı 6 sayfalık belge göndermişti.

        Belgedeki isimlerin farklı bağlamlarda yer aldığı, Epstein ile doğrudan iletişim kuranlardan, Epstein ile herhangi bir teması bulunmayıp yalnızca belgelerde adı geçenlere kadar uzandığı belirtilmişti.

        Hangi kişinin isminin hangi bağlamda geçtiği ise bilinmiyor.

