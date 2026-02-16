Kar tüneli! Van Bahçesaray'da kaydedildi!

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ nedeniyle kapanan Altındere Mahallesi ile Dikmetaş mezrası yoluna ulaşım açılan kar tüneli ile sağlanıyor.

İHA'nın haberine göre Van'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kent merkezine uzak mahalle ve mezralarda ulaşım zaman zaman çığ tehlikesi nedeniyle aksarken, vatandaşlar zorlu şartlarla mücadele ediyor.

5 ŞUBAT'TA KAPANDI

Son olarak Bahçesaray ilçesine bağlı Altındere Mahallesi Dikmetaş mezrasına 5 Şubat tarihinde düşen çığın ardından yol ulaşıma kapandı.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla çığ kütlesi içerisinde adeta bir tünel açıldı. Açılan bu dar geçit sayesinde mezraya ulaşım kar tünelinin içinden sağlanıyor. Kar kalınlığının yer yer birkaç metreyi bulduğu bölgede vatandaşlar, açılan tünelden geçerek temel ihtiyaçlarını karşılamak için ilçe merkezine iniyor.