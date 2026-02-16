Canlı
        Kar tüneli! Van Bahçesaray'da kaydedildi!

        Kar tüneli! Van Bahçesaray'da kaydedildi!

        Yoğun kar yağışının etkili olduğu Van Bahçesaray'da çığ nedeniyle kapanan Altındere Mahallesi ile Dikmetaş mezrası yolunda ulaşım, açılan kar tüneli ile sağlanıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 10:19 Güncelleme: 16.02.2026 - 10:19
        Kar tüneli! Van Bahçesaray'da kaydedildi!
        Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ nedeniyle kapanan Altındere Mahallesi ile Dikmetaş mezrası yoluna ulaşım açılan kar tüneli ile sağlanıyor.

        İHA'nın haberine göre Van'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

        Kent merkezine uzak mahalle ve mezralarda ulaşım zaman zaman çığ tehlikesi nedeniyle aksarken, vatandaşlar zorlu şartlarla mücadele ediyor.

        5 ŞUBAT'TA KAPANDI

        Son olarak Bahçesaray ilçesine bağlı Altındere Mahallesi Dikmetaş mezrasına 5 Şubat tarihinde düşen çığın ardından yol ulaşıma kapandı.

        Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla çığ kütlesi içerisinde adeta bir tünel açıldı. Açılan bu dar geçit sayesinde mezraya ulaşım kar tünelinin içinden sağlanıyor. Kar kalınlığının yer yer birkaç metreyi bulduğu bölgede vatandaşlar, açılan tünelden geçerek temel ihtiyaçlarını karşılamak için ilçe merkezine iniyor.

