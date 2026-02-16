Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!

        Elazığ'da, evinde eşiyle yakaladığı 44 yaşındaki jandarma personeli Orhan Öksüm'ü öldüren Başkomiser Metin K.'ye, iyi hal ve üst halden haksız tahrik indirimi uygulanarak 10 yıl 2 ay hapis cezası verildi. İşte Metin K.'nin savunması ve son duruşma...

        Giriş: 16.02.2026 - 13:33 Güncelleme: 16.02.2026 - 13:33
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Elazığ'da, 5 Eylül 2025'te Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan bir sitede Başkomiser Metin K., öğle vakti evine geldi. Metin K., içeride Orhan Öksüm (44) ile karşılaştı. Çıkan kavga sonucunda başkomiser, belindeki silahla defalarca ateş etti.

        KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

        Kurşunların hedefi olan Orhan Öksüm olay yerinde hayatını kaybederken, Başkomiser Metin K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elazığ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması görüldü.

        "BIÇAĞI BANA SAPLAMAYA KALKTI"

        Duruşmada, tutuklu sanık Metin K. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Metin K. ifadesinde, "Maktulle evimin içerisinde karşılaştığım an itibariyle maktul kapı arkasında saklanmış bir şekilde bıçağı bana saplamaya kalktı. Ben ilk etapta mani oldum. Boğuşma sırasında ikimiz de yaralandık. Bunlar doktor raporunda mevcuttur. Maktulün otopsi raporunda ateşli silah yaralanmaların dışında boynunu sıkmamdan dolayı oluşan raporlar var.

        "MAKTUL GAYRİAHLAKİ BİRLİKTELİK İÇİNDE"

        Maktul olay öncesinde bıçak alarak saklanması ve yazışmalarındaki 'Metin K. eve gelirse umurumda değil artık. Tanışmak zorunda kalırız, kendisi bilir' sözleri maktulün yapmış olduğu bıçaklı saldırıyı düşünmek bakımından önemlidir. Maktul gayriahlaki birliktelik içerisindedir. Deşifre olacağını anladığından itibaren de bıçaklı saldırı yaparak birlikteliğin ifşa olmamasını sağlamaya çalışmıştır.

        "OLAY ANINDA 'SENİ GEBERTECEĞİM' DEDİ"

        Maktulün benim evimde olması konut ihlalinin içinde bulunduğu suçtan dolayı bıçaklı saldırı yaparak kurtulmayı denemiştir. Maktulün, evli ve 3 çocuk babası olması, ilişkilerinin öğrenilmesi durumunda hem evinden hem de işinden olacaktı. Bundan dolayı saklanmış ve bıçaklı saldırı gerçekleştirmiştir. Olay anında da maktul ‘seni geberteceğim’ sözleri söyledi" diye konuştu.

        "İSTESEM SİLAHTA KALANLARI DA SIKARDIM"

        Maktulün saldırısının biter bitmez ateş etmeyi bıraktığını aktaran Metin K., "İsteseydim silahta kalanları da sıkardım ama ben öyle bir şey yapmadım. Maktulü öldürmek için ateş etmedim. Otopsi raporlarında da görüldüğü gibi tek bir yere ateş etmemişim. Vücudunun alt kısmından ateş etmeye başlamışım. Olay esnasında kullandığım silah yarı otomatik bir tabancadır. Bir defa doldurunca mermi bitene kadar sıkabiliyorsun. Olay esnasında birden fazla dolduruş yapmam için silahın bozuk veya mermilerin patlamamış olması gerekiyor.

        "KASTIM KESİNLİKLE ÖLDÜRMEK DEĞİL"

        Olayda fişekler patladı birden fazla dolduruş yapmadığım ortadadır. Olay sonlandıktan sonra dahi üzerimdeki korkuyu atamadım. Benim yaşanan olaydaki kastım kesinlikle öldürmek değildi. Olay anında bıçağın bana yöneltilmiş olmasından dolayı müdahale etmek zorunda kaldım. Kastım kesinlikle öldürmek değil, hayatıma yönelik saldırıyı bertaraf etmekti. Maktulün saldırısını anlar anlamaz atışlarıma son vermiş olmam da öldürme kastımın olmadığını ortaya koymuştur" diye konuştu.

        "BELA BENİ EVİMDE BULDU"

        Metin K., "Olayın ardından kolluk görevlilerine durumu bildirdim. Olay yerini terk etmedim veya kaçmadım. Konunun ölümle sonuçlanması beni üzmüştür. Böyle bir konunun yaşanmasını dahi istemezdim. Evimde ansızın beklemediğim bir anda bir saldırıya maruz kaldım. Çocuğumdan, işimden ve özgürlüğümden uzak kaldım. Ömrüm boyunca kanunlara uyan örf ve adetlere bağlı olarak yaşamaya çalıştım. Bunlara rağmen bela beni evimde buldu. Kanunların beni korumasına muhtacım. ve mağduriyetime inanmasını arz ederim. Yaşanan olayda kastım kesinlikle öldürmek değildi. Ateş etmek zorunda kaldım. Konunun ölümle sonuçlanması beni üzmüştür. Olayın yaşanmasını istemezdim" ifadelerini kullandı.

        10 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

        İfadelerinin ardından mahkeme heyeti sanığa, iyi hal ve üst halden haksız tahrik indirimi uygulayarak 10 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

