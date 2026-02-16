Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de boşanma aşamasında kan donduran cinayet! Katil koca, eşinin babasını arayıp, "Kızını gel al" dedi | Son dakika haberleri

        Kayseri'de boşanma aşamasında kan donduran cinayet! Katil koca, eşinin babasını arayıp, "Kızını gel al" dedi

        Kayseri'de bir kadın cinayeti meydana geldi. 33 yaşındaki Rahman Alaca, 26 yaşındaki boşanma aşamasında olduğu Rabia Alaca'yı boğazını keserek öldürdü. Tutuklanan Rahman Alaca'nın, Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturması tamamlanıp, iddianamesi hazırlandı. İddianamede görgü tanığı A.F.A., "Tartıştılar. Göğsünden defalarca bıçakladı. Babasını arayıp, 'Kızını gel al' dedi" ifadesinde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 10:39 Güncelleme: 16.02.2026 - 10:39
        Kayseri'de boşanma aşamasında kan donduran cinayet!
        Kayseri’de boşanma aşamasında olduğu Rabia Alaca'yı (26), boğazını keserek öldüren Rahman Alaca (33) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen görgü tanığı A.F.A., “Tartıştılar. Göğsünden defalarca bıçakladı. Babasını arayıp, 'Kızını gel al’ dedi. Sonra polisi arayıp kendisini ihbar etti" dedi.

        BİLİNMEYEN TARTIŞMA ÖLÜME GÖTÜRDÜ

        DHA'nın haberine göre olay; geçen yıl 14 Kasım’da saat 19.00 sıralarında, Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları iddia edilen Rabia Alaca ile eşi Rahman Alaca, bilinmeyen nedenle tartıştı.

        CEBİNDEKİ BIÇAKLA YARALADI

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rahman Alaca, cebinden çıkardığı bıçakla Rabia Alaca’yı yaraladı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Rabia Alaca’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        EKİPLER TARAFINDAN YAKALANDI

        Kaçan Rahman Alaca, polis ekipleri tarafından yakalandı.

        CENAZE AİLESİ TARAFINDAN TESLİM ALINDI

        Rabia Alaca’nın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi’nde kılınan namazın ardından Erkilet Bülbülpınar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        ÇIKARILDIĞI HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen Rahman Alaca ise çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        SORUŞTURMA TAMAMLANIP, İDDİANAME HAZIRLANDI

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı.

        MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

        Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Rahman Alaca hakkında "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        "KIZINI KESTİM GEL AL"

        İddianamede ifadesine yer verilen görgü tanığı A.F.A., “Tartıştılar. Göğsünden defalarca bıçakladı. Ardından yere oturttu. Arkasına geçerek çenesini tutarak boğazını kesti. Babasını arayıp, ‘Kızını kestim gel al’ dedi. Sonra polisi arayıp kendisini ihbar etti. Sonra elindeki bıçakla parka gidip oturdu ve sigara içti. Ardından kızın başına yeniden gelip karnından bıçakladı” dedi.

        "KARIMI ÖLDÜRDÜM, BU TARAFTAN GEÇİN"

        Bir başka görgü tanığı B.A. ise “Camiye gidiyordum. ‘O tarafa yaklaşmayın orada cinayet işlendi. Karımı öldürdüm. Bu taraftan geçin” dediği yer aldı.

        EN AZ 20 DELİCİ ALET YARALANMASI

        Öte yandan, otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, Rabia Alaca’nın en az 20 kesici delici alet yaralanmasına bağlı hayatını kaybettiğinin belirlendiği kaydedildi.

        "2 HAFTA ÖNCE DURUŞMAMIZ VARDI"

        Rahman Alaca ise ifadesinde “8 yıllık evliydik. Bu süre zarfında 1 ya da 2 kez tokat atmışımdır. Eşim sığınma evine gitmişti. ‘Seni sevmiyorum’ dedi. Olaydan 2 hafta önce duruşmamız vardı. Hakim süre vermişti. Ölmeseydi 1 hafta sonra boşanma davamız olacaktı. ‘Boşanmazsan seni süründürürüm’ dedi. Pişmanım. Öfkeme hakim olamadım. Şoku atlattıktan sonra polisi ve ambulansı aradım” diye konuştu.

        Sanık Rahman Alaca, ileriki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

