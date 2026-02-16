Canlı
        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Antalya-Konya yolu sular altında! | Son dakika haberleri

        Antalya-Konya yolu sular altında!

        Antalya'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Antalya-Konya yolu sular altında kaldı. Suyun çekilmesine bağlı olarak yolun yaklaşık 1 hafta kapalı kalabileceği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 17:33 Güncelleme: 16.02.2026 - 17:34
        Antalya-Konya yolu sular altında!
        Antalya'da sağanak nedeniyle suyla dolan Antalya- Konya kara yolu, ulaşıma kapandı.

        DHA'nın haberine göre araç sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirilirken, suyun çekilmesine bağlı olarak yolun yaklaşık 1 hafta kapalı kalabileceği belirtildi.

        Antalya'da geçen hafta sağanak sonrası derelerin debisi yükselirken, birçok noktada su baskınları yaşandı. Antalya- Konya kara yolunun Eynif Ovası'ndan geçen İbradı'ya bağlı Başlar Mahallesi'nde kalan bölümü, yoğun yağışın etkisiyle ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerden gelen yağmur suyunun da birleşmesi ile bölgede su seviyesi, yer yer 2 metreyi aştı.

        EV VE TARIM ARAZİLERİNİ SU BASTI

        Sürücüler Manavgat'a bağlı Taşağıl Mahallesi yönünde ekipler tarafından durdurularak, farklı güzergahlara yönlendirildi. Suyun çekilme durumuna bağlı olarak yolun yaklaşık 1 hafta kapalı olacağı belirtildi. Öte yandan yağış nedeniyle özellikle Başlar Mahallesi'nde bazı evler ve tarım arazilerinde su baskınları yaşandı.

        BÖLGE DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

        Bölgedeki durumu dron ile havadan görüntüleyen emekli gezgin Mustafa Soydan, yaklaşık 12 yıldır Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, gidilmesi ve çıkılması zor bölgelerde hobi olarak görüntüler çektiğini söyledi. Soydan, "Eynif Ovası'nda yolun su altında kalıp kapatılan kısmı 2 kilometre. En derin noktası ise 4 metre suyun altında. Yağmur yağmazsa 1 haftada yol açılacak. Fakat yağmur yağarsa yol, 1 ay kadar kapalı kalabilir" dedi.

        Antalya-Manchester uçağında yolcu kavgası kamerada

