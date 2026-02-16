Trendyol Süper Lig'de 22 hafta geride kaldı. 55 puanla zirvede Galatasaray yer alırken, en yakın rakibi Fenerbahçe ise 52 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Trabzonspor ise 45 puanda 3. sırada konumlandı.