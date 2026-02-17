Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar | Son dakika haberleri

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 10:32 Güncelleme: 17.02.2026 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        Title

        "Gazze'de son 100 yılın en ağır insanlık suçları işlenmiştir. Ölüme terk edilenlerin çığlıkları yeterince duyulmamıştır. İsrail'in aldığı son karar, yasa dışı ilhak hamleleri elbette hükümsüzdür. Siyonist vandallığın bir bildiği varsa hiç kuşkusuz Allah'ın da bir bildiği vardır. Son vahim gelişmeler barışçıl arayışları gölgelemektedir.

        Türkiye istikrar adası gibi sivrilmektedir. Masada ve sahada aynıdır. Süper güç Türkiye'nin adımları duyulmaya başlandı. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın sancağı el birliği ile açılmıştır. Bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasından başka ikinci bir seçenek yoktur. Gazzeli kardeşlerim başta olmak üzere Türk İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Arin Gölü'nde buz dalgaları: Sahilde metrelerce buz yığınağı oluştu

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü, havaların aniden ısınmasıyla birlikte dikkat çekici bir doğa olayına sahne oldu. (İHA) 

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Hırsız tokatlayan Terzi Fatma konuştu!
        Hırsız tokatlayan Terzi Fatma konuştu!
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        'Ateş çemberi' Güneş Tutulması bugün gökyüzünde!
        'Ateş çemberi' Güneş Tutulması bugün gökyüzünde!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak